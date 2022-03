Am Mittwoch beginnt der Kartenverkauf für das Event am 9. April. Lichtershow, Feuerwerk und Meer: Die Veranstaltung am Leuchtturm des Ostseebades soll ein Knaller werden. Was der Eintritt kostet, wie viele Besucher live dabei sein können, welche Regeln gelten – hier gibt’s die Antworten auf die wichtigsten Fragen.