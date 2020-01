4000 Besucher sind begeistert vom „Feuerwerk der Turnkunst“ in Rostocker Stadthalle. Das Event wird mit eigens dafür komponierter Musik live begleitet und gilt als erfolgreichstes in ganz Europa.

Turnshow in Rostock: Ein Feuerwerk der Gefühle

