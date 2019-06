Rostock

Diebstahl in Brinckmansdorf: Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag, dem 4. Juni, aus einem Transporter diverses Werkzeug sowie Arbeitsmaterialien im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hatten der oder die Täter das Fahrzeug gewaltsam aufgebrochen, danach stahlen sie das Werkzeug. Der Besitzer meldete den Einbruch am Dienstag den Beamten. Der Kriminaldauerdienst hat bereits Spuren gesichert. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

OZ