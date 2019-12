Evershagen

Am späten Sonntagabend kam es im Rostocker Ortsteil Evershagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein stark betrunkener 30-Jähriger, der mit über drei Promille Atemalkohol über die Stadtautobahn torkelte, wurde von einem Kleinwagen erfasst und schwer verletzt.

Den Angaben der Polizei zufolge hatte sich das Unglück gegen 22.30 Uhr an der Stadtautobahn auf Höhe des Abzweigs zur Jägerbäk ereignet. Augenzeugen beobachteten, wie ein junger Mann über die mehrspurige Straße, die in Richtung Schutower Kreuz führt, torkelte. Der Fahrer eines VW-Kleinwagens konnte dem in völliger Dunkelheit plötzlich vor dem Fahrzeug auftauchenden 30-Jährigen nicht mehr ausweichen und kollidierte mit ihm.

Der Betrunkene wurde einige Meter weit geschleudert, bevor er schwer verletzt liegen blieb. Ersthelfer waren schnell zur Stelle.

Augenzeugen leisteten erste Hilfe

Der Fußgänger schleuderte nach der Kollision mit dem VW einige Meter weiter und blieb schwer verletzt mitten auf der Stadtautobahn liegen. Augenzeugen des Unfalls hielten sofort an und leisteten erste Hilfe, wenig später trafen auch Rettungskräfte ein. Der Mann, ein 30-Jähriger ohne festen Wohnsitz, pustete kurz vor der Abfahrt ins Krankenhaus einen Wert von über drei Promille Atemalkohol in das Testgerät der Polizei. Aufgrund seiner schweren Mund- und Kieferverletzungen kam er in die Chirurgische Unfallklinik. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

