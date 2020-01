Übermüdeter Fahrer lenkt Lkw im Rostocker Seehafen gegen Leitplanke

Rostock

Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen mit mehreren Fahrzeugen zu einem Lkw-Unfall in den Rostocker Überseehafen ausrücken. Wie die Beamten mitteilten, hatte gegen 6.45 Uhr der Fahrer eines Lastwagens in der Nähe des Fährterminals Am Warnowkai die Kontrolle über sein Gefährt verloren und war in eine Leitplanke gefahren.

Mehrere Elemente der Begrenzung verschoben sich daraufhin und verkeilten sich unter der Zugmaschine. Die alarmierte Feuerwehr kam kurz nach dem Unfall mit einem größeren Aufgebot zum Einsatz. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zur Galerie Kurz nachdem ein Lkw-Fahrer die Fähre im Rostocker Seehafen verlassen hatte, prallte er mit dem Lastwagen gegen die Leitplanke.

Über Gestik und Mimik vermittelte der polnische Fahrer den Polizisten, dass er gerade von der Fähre gekommen sei und übermüdet hinter dem Steuer saß. Alkoholkonsum als Unfallursache konnte schnell ausgeschlossen werden, ein entsprechender Test endete negativ.

Vernehmung nicht möglich

Eine weitere Vernehmung des Mannes war allerdings nicht möglich, da er weder Deutsch noch Englisch und die Polizisten kein Polnisch sprechen konnten. Deshalb mussten die Beamten zunächst einen Dolmetscher organisieren.

Die Unfallstelle im Bereich der Bushaltestelle an der Fähre blieb während des Einsatzes gesperrt. Die Feuerwehr stumpfte ausgelaufenes Öl aus der Zugmaschine mit Granulat ab. Die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks dauern an.

Lesen Sie auch:

Von RND/Stefan Tretropp