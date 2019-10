Lalendorf

Weil die Fahrbahn der A 19 durch den Starkregen am Dienstagnachmittag überschwemmt war, hat der Fahrer eines Transporters einen Unfall gebaut. Auf Höhe der Gemeinde Lalendorf ( Landkreis Rostock) verlor er die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug und knallte in die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und an der Schutzplanke in Höhe von circa 20 000 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Personen wurden nicht verletzt.

Von OZ