Überschwemmungsgefahr: Das ist an der Jenaplanschule in Rostock geplant

Wenn Unwetter vorhergesagt ist, wird Martin Plant Bange. „Wenn wir Starkregen haben, kann es jederzeit wieder passieren, dass wir einen Wassereinbruch in der Sporthalle haben“, sagt der Direktor der Jenaplan-Schule in der Lindenstraße in Rostock. „Das ist in der Tat nicht unproblematisch. Wir hoffen, dass es nicht regnet.“

Erst im Sommer 2019 musste die Halle aufgrund eines größeren Wasserschadens gesperrt werden. Die Halle wurde getrocknet, durchfeuchtete Elemente, die nicht mehr repariert werden konnten, wurden vollständig erneuert. Ein halbes Jahr lang konnte die Halle nicht genutzt werden. Derzeit findet aber wieder Unterricht statt. „Bis nicht grundhaft eine Sanierung der Regenwasserentwässerung stattgefunden hat, wird es das Problem geben“, so der Schulleiter. „Derzeit wird aber mit Hochdruck an der Entwässerungsproblematik gearbeitet.“

CDU-Fraktion fordert Lösungen

Auch Chris Günther, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, forderte jüngst in einer Anfrage Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen auf, Lösungen für die Schule zu finden. „Eltern von Schülern dieser Schule haben uns angesprochen und haben uns mitgeteilt, dass bei dieser Sporthalle nichts passiert und dass Wasserschäden immer wieder dazu führen, dass kein Sportunterricht stattfindet“, sagt sie und betont: „Wir fordern, dass da baulich eine entsprechende Infrastruktur geschaffen wird, so dass da kein Wasserschaden mehr eintreten kann und die Sporthalle immer durchgehend nutzbar ist.“ Für den Fall einer Sperrung der Halle fordert Günther Ausweichmöglichkeiten für die betroffenen Schüler.

Rückstaukanal soll entstehen

Nach Angaben des Eigenbetrieb kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) der Hansestadt ist nicht nur die Sporthalle der Jenaplanschule von Überschwemmungen gefährdet, sondern auch umliegende Wohnhäuser. In der Vergangenheit sei es immer wieder vorgekommen, dass aufgrund schlechter Wetterlage ein Rückstau von Regenwasser in dem gesamten Gebiet entsteht. „Das örtliche Kanalnetz war aufgrund der ungewöhnlichen Niederschlagsmengen überlastet und es kam so zu einem Wasserrücklauf und infolgedessen zu einer Überflutung von Keller- und Wohnräumen“, erklärt Josefine Rosse, Sprecherin des KOE. Das Problem bestehe, solange es keinen Rückstaukanal gebe.

Bauarbeiten in der Lindenstraße

Im Zuge der Bauarbeiten in der Richard-Wagner-Straße und der Lindenstraße sei geplant, einen solchen Rückstaukanal zu errichten, um ein mögliches Schadensereignis auszuschließen. „Der konkrete Umsetzungszeitraum ist noch nicht definiert und erfolgt in Abstimmung mit dem Amt für Sport“, so Rosse. „Erste Planungen für den Rückstaukanal wurden bereits aufgenommen.“

Sanierungsbedarf an Schulen

Nach Angaben von Chris Günther bestehe das Problem mit der Entwässerung vor allem bei der Jenaplanschule. Jedoch gebe es allgemein einen Sanierungsstau an Schulen. „Nicht umsonst haben wir so viele Schulen, wo etwas gemacht werden muss. Wir hatten auch schon Bürgerhinweise, dass es in einigen Schulen oft nur kaltes Wasser fürs Händewaschen gibt“, erklärt die Politikerin. „Wir haben schon einen Nachholbedarf. Aber die Planungen zeigen ja auch auf, dass der KOE dabei ist, die Schulen nach und nach zu sanieren“, sagt die Politikerin.

Ein gutes Beispiel sei die Heinrich-Heine-Schule in Warnemünde. Die zweijährige Sanierung der Grundschule wurde Ende September abgeschlossen. Sie ist nun mit neuester technologischer Infrastruktur ausgestattet, auch an eine Mehrzwecknutzung und Barrierefreiheit wurde gedacht.

