Rostbraun ist die vorherrschende Farbe im riesigen Lager von Herbert Dombrowski. Zigtausend Teile von der kleinsten Schraube bis zur großen überdachten Gangway stehen und liegen herum, teils auf dem Boden aufgetürmt, teils ordentlich in Fächern und Hochregalen. Viele der Maschinen und Ersatzteile haben schon bessere Tage gesehen, manche sind für den Laien einfach nur noch Schrott. Doch Dombrowski meint: „Es muss nicht schön aussehen, sondern funktionieren.“

Und dass vieles noch funktioniert, beweist Dombrowski immer wieder, wenn im Hafen oder anderswo Not am Mann ist: Er transportiert, entsorgt, baggert aus, verlädt oder reißt ab – je nachdem, womit ihn seine Kunden beauftragen. Doch damit kann bald Schluss sein – sehr bald: Sein Pachtvertrag für das 10 000 Quadratmeter große Areal ist gekündigt und die Gnadenfrist läuft zum Jahresende aus. Dann droht Zwangsräumung. Der 76-Jährige sieht sein Lebenswerk in Gefahr.

Unverständnis für Kündigung Pachtvertrag

Das drohende Ende kam in Raten: Schon vor 13 Jahren hat die Hafengesellschaft Dombrowski gekündigt. Dagegen hatte er erfolgreich geklagt und durfte erst einmal noch zehn Jahre bleiben. Der nächste Pachtvertrag wurde dann aber auf drei Jahre begrenzt – und die waren schon im September um. Doch Dombrowski versteht nicht, warum der Hafen ihn loshaben will: „Mir wurde gesagt, ich sei zu alt und hätte keinen Nachfolger. Aber ich bin noch voll intakt, die Kunden schätzen meine Arbeit.“ Auch seine Pacht habe er stets pünktlich bezahlt, alle Sicherheitsauflagen erfüllt.

Seine bis zu acht Mitarbeiter, die der Hafen-Service früher hatte, sind nach und nach abgesprungen, weil sie wohl keine Perspektive mehr sahen. Seit zwei Jahren wuppt Dombrowski den Laden nun allein. Seine Kunden stehen ihm bei: „Wenn ich mal jemanden brauche, leihen sie mir auch mal Arbeitskräfte aus.“ Doch die meiste Zeit ist Dombrowski Alleinherrscher in seinem Reich des Rostes. „Ich versuche, die Firma aufrechtzuerhalten, so lange es geht.“

Ausschuss und Kostbarkeiten

Neben seinen beiden Hallen ist eine große Freifläche, auf der er sein Material lagert. Wie in einem Freiluftmuseum nimmt er den OZ-Reporter mit auf eine geführte Tour. Auf fast jede Frage zu seinen „Ausstellungsstücken“ hat er eine Antwort, weiß, wann und wo er sie zuletzt gebraucht hat. Mehrere Rohre etwa: „Damit habe ich bei einer Überschwemmung in Markgrafenheide das Wasser von den Flächen geleitet.“ Oder rostige Metallplatten: „Die nutzt das Öltanklager im Hafen als provisorischen Weg zu den Tanks, wenn sie gereinigt werden müssen.“

Zwischen den funktionsfähigen Materialien und Geräten sind aber auch viele, die ganz offensichtlich nicht mehr taugen. An manchen Lkw sind die Reifen durchgegammelt, Betonplatten bröseln vor sich hin. Auch Dombrowski weiß, dass Ausschuss unter seinen Kostbarkeiten ist. Dafür hat er einen Container aufgestellt, in den er ab und zu ein Schrottteil entsorgt. Doch auf dem riesigen Gelände wirkt er wie ein Tropfen auf den heißen Stein.

Entsorgung kostet eine halbe Million Euro

Denn wenn Dombrowski tatsächlich weg muss, könnte es sehr teuer werden. „Die Hafengesellschaft hat mir gesagt, es geht um 500 000 Euro. Ich sagte, die würde ich nehmen“, so Dombrowski. Er dachte, mit dem Geld wolle der Hafen sein Inventar kaufen. Schließlich hat er auch echte Schätze wie einen fast neuen Kran im Wert von 70 000 Euro. „Aber dann hieß es, so teuer wäre die Entsorgung.“ wie er die bezahlen soll, weiß der 76-Jährige nicht. „Alles was ich habe, steckt hier drin.“

Er wäre ja auch bereit, sich zu verkleinern. Doch die Hafengesellschaft sieht keinen Spielraum mehr: „Der Pachtvertrag mit Hafenservice Dombrowski ist bereits beendet und das Auslaufen des Vertrages ist Herrn Dombrowski seit mehreren Jahren bekannt“, so Rostock Port. Ihm sei eine hinreichende Nachfrist gewährt worden. Sogar die Umsiedlung auf eine benachbarte Fläche wurde ihm angeboten. „ Rostock Port ist seit Längeren im Dialog mit Herrn Dombrowski zur Weiterführung des Geschäftsbetriebes des Hafenservices nach Auslaufen des aktuellen Pachtvertrages. Hierfür konnte bisher kein aussichtsreiches Konzept am Standort entwickelt werden.“

Seit 2005 ist Dombrowski Havariehelfer

Doch Dombrowski kämpft weiter. Erst in diesem Jahr habe er geholfen, als beim Absturz eines Krans im Hafen auch ein Spezialponton beschädigt wurde. Mit seinen Stahlplatten und seinem Autokran konnte er noch am gleichen Tag einspringen und den Auftrag „zur vollen Zufriedenheit realisieren“, wie er in einem Brief an die Hafengesellschaft schreibt.

Seit 2005 ist Dombrowski ganz offiziell als Havariehelfer für den Hafen gelistet und hält die dafür benötigten Geräte gebührenfrei vor, wie er betont. Daher werde er weiter gebraucht, ist er überzeugt: „Ich bin doch ein Bestandteil des Hafens.“

