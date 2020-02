Schwerin

Die Arbeiten von Günther Uecker gehen unter die Haut – nicht nur wegen der Nägel, die der Mecklenburger Ende der 50er Jahre zu seinem Arbeitsmaterial erkor, sondern vor allem wegen der emotionalen Wucht seiner Werke. Aus dem Foto einer scheinbar heimeligen Wohnzimmersituation macht Uecker ein bedrohliches Szenario: Dunkle Nägel ragen aus der durchlöcherten Leinwand und überdecken den scheinbar geschützten Raum als Anspielung auf häusliche Gewalt. Immer wieder finden sich auf seinen Arbeiten schwarze Farbkleckse, die anmuten wie Blut. Wer seine Arbeiten näher betrachtet, merkt schnell, sie haben immer auch eine politische Dimension. Die Nägel zum einen ästhetisches Mittel, deren Konstellation ein Spiel aus Licht und Schatten hervorruft, sind zugleich Symbol für den Schmerz einer geschundenen Kreatur und der Frage, was tut der Mensch dem Menschen an.

Die Ursachen dürften in seiner Kindheit begründet sein, die Uecker auf der Halbinsel Wustrow verbrachte, wo er 1945 Leichen am Strand begraben musste. Es waren angeschwemmte Tote nach dem Untergang der „Cap Arcona“, auf der KZ-Häftlinge zusammengepfercht waren. Das Trauma sitzt tief und spiegelt sich vermutlich im Uecker’schen Gesamtwerk wieder, das immer auch ein Appell an Menschlichkeit und Achtsamkeit ist.

Uecker-Jahr zum 90. Geburtstag

Zu seinem Geburtstag am 13. März würdigen Staatliches Museum Schwerin, Kunsthalle Rostock und zahlreiche weitere Akteure in Mecklenburg-Vorpommern den Ausnahmekünstler – dessen Hauptwerke auf dem Kunstmarkt inzwischen mehr als eine halbe Million Euro einbringen – mit verschiedenen Schauen und Aktionen. „In Mecklenburg-Vorpommern haben wir anlässlich des 90. Geburtstags das ‚Uecker-Jahr‘ ausgerufen“, sagt Pirko Kristin Zinnow, Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen. „Wir feiern den Künstler mit verschiedenen Aktionen und einer Ausstellung, die den Schweriner Werkbestand zeigt und ihn zugleich als zentralen Künstler der Nachkriegsavantgarde in den unterschiedlichsten Facetten vorstellt.“

Kommt im März in die Kunsthalle Rostock: Ausnahmekünstler Günther Uecker (hier 2015 in Düsseldorf.). Quelle: Federico Gambarini/dpa

In der Schau, die am 21. Februar beginnt, sind insgesamt 30 Arbeiten aus dem Bestand des Schweriner Museums zu sehen, darunter die 14 Werke, die das Museum 2013 aus dem Besitz des Berliner Sammlers Friedel Drautzburg angekauft hatte, sowie die Schenkung eines Privatsammlers „Weißes Feld“, aber auch Arbeiten des Fotografen Rolf Schroeter, die dieser der mecklenburgischen Landesbibliothek Günther Uecker geschenkt hat. „Es ist schön, dass wir nun alle Arbeiten gemeinsam zeigen können“, so der stellvertretende Museumsdirektor Gerhard Graulich. Die Schweriner Sammlung zeichne sich vor allem dadurch aus, dass sie den künstlerischen Weg Ueckers von den 60er Jahren, den Nagelreliefs und Feldbildern hin zur Kinetik und den überarbeiteten Fotografien der 90er Jahre aufzeige.

Riesennagel als knatternder Blitzableiter

Zu den Höhepunkten der Schau gehört Ueckers „Elektrischer Garten“ von 1966, in dem ein Riesennagel als knatternder Blitzableiter in einer Art Faradayschem Käfig ertönt. Mittels Hochspannung erzeugt Uecker einen Lichtbogen zwischen zwei Polen, der symbolisch für die Energie steht, die man benötigt, um einen Nagel einzuschlagen. Dazu kommt dessen Sandspirale von 1970, die als Analogie zum Leben ständig in Bewegung ist – an einem rotierenden Balken hängen Fäden herab, deren Knoten langsam über den Sand gezogen werden und dabei Spuren hinterlassen, die sich immer wieder verändern. Ueckers Werke sind immer auch Ausdruck seiner humanistischen Haltung und beziehen Stellung gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. „Die Kunst kann den Menschen nicht retten, aber mit den Mitteln der Kunst ist ein Dialog möglich, der zum bewahrenden Handeln der Menschen aufruft“, sagte Uecker selbst einmal.

Ueckers Arbeiten: „Schroff, hart und trotzdem sinnlich“

„Seine Arbeiten sind schroff und hart und trotzdem immer sinnlich“, sagt Uwe Neumann, Leiter der Rostocker Kunsthalle. Dort wird am 22. März um 18 Uhr die Uecker-Schau „Huldigung an Hafez“ eröffnet. Gezeigt werden 42 druckgrafische Arbeiten, zu denen der Künstler im Iran inspiriert wurde und mit denen er dem Dichter Hafez von Schiraz ein künstlerisches Denkmal setzt. Gemeinsam mit den Werken acht iranischer Künstler vermittelt die Schau zwischen den Kulturen. Worüber sich Uwe Neumann besonders freut: Zur Eröffnung werden sowohl Künstler Günther Uecker als auch Ex-Bundespräsident Joachim Gauck erwartet.

Frischen Wind für Uecker-Museum an der Kunsthalle

Auch in Sachen Uecker-Museum erhofft sich Neumann nun frischen Wind. „Es wäre schön, wenn es einen Schulterschluss von Stadt und Land gibt, so dass wir im Uecker-Jahr ein positives Signal für den Uecker-Bau aussenden könnten.“ Der teilweise unterirdische Anbau, dessen Kosten Neumann mit rund fünf bis sechs Millionen Euro beziffert, soll voraussichtlich bis 2022 neben der Kunsthalle Rostock entstehen. Gezeigt werden sollen darin unter anderem die 14 Kunstwerke aus der Schau „Der geschundene Mensch“, die 2016 in der Kunsthalle zu sehen waren. Entstanden waren die Arbeiten als Reaktion auf die fremdenfeindlichen Ereignisse 1992 in Rostock-Lichtenhagen. Die Werke, die dem Deutschen Institut für Auslandsbeziehungen (IfA) und damit dem Bund gehören, sind auf Wunsch des Künstlers eine Dauerleihgabe an die Stadt Rostock. Zu sehen waren sie während einer 24-jährigen Welttournee bereits in mehr als 50 Ländern.

Weitere Kunstorte zum Uecker-Jahr in MV Kunsthalle Rostock: Günther Uecker – Huldigung an Hafez, Ausstellung vom 22. März bis 19. April 2020 Dom zu Schwerin:Gottesdienst in der Thomaskapelle zum biblischen Vers: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein …“ (Joh 8,7), unter Betrachtung des Werks von Günther Uecker „Wer wirft den ersten Stein“, 15. März 2020 um 10 Uhr Landesbibliothek MV Günther Uecker:Das Buch Hiob. Arbeiten von Günther Uecker und Udo Rathke, Ausstellung vom 27. März bis 30. Mai 2020, Eröffnung am 26. März um 19.30 Uhr Uecker in Schwerin e. V.: Einweihung des Günther-Uecker-Forschungsinstituts, Schwerin mit einer Festveranstaltung und Vorträgen der ersten drei Schweriner Uecker-Stipendiatinnen in Anwesenheit des Künstlers. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

Neues Günther-Uecker-Forschungsinstitut

Neben den Schauen in Rostock und Schwerin sind weitere Aktionen zum Uecker-Jahr geplant: Im Schweriner Dom steht Ueckers Werk „Wer wirft den ersten Stein“ am 15. März im Mittelpunkt eines Gottesdienstes. Die Landesbibliothek „ Günther Uecker“ in Schwerin zeigt unter dem Titel „Das Buch Hiob“ im Frühjahr Arbeiten von Uecker und dem mecklenburgischen Künstler Udo Rathke. Im Ostseebad Rerik auf der Halbinsel Wustrow, wo Uecker aufwuchs, ist eine Fotoausstellung – „ Uecker und Rerik“ – geplant. Später im Jahr soll in Schwerin ein Günther-Uecker-Forschungsinstitut eröffnet werden. Auch dazu wird der Künstler erwartet.

Von Stefanie Büssing