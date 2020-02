Uecker-Kasten: Ausschuss grundsätzlich für den unterirdischen Anbau

Rostock

Die Mitglieder des Kulturausschusses der Hansestadt Rostock stehen einem weiteren Anbau der Kunsthalle durchaus positiv gegenüber. Neben der Kunsthalle und dem Schaudepot ist mit dem „Uecker-Kasten“ ein unterirdisches Gebäude neben der Kunsthalle zu Ehren des Künstlers Günther Uecker im Gespräch.

Die Kunsthalle möchte dort Werke von Uecker präsentieren, die der bekannte Künstler der Hansestadt Rostock als Dauerleihgabe überlassen hat. „Man würde dieses Gebäude von außen nicht wahrnehmen, das Dach ist flach, ebenerdig und begehbar. Licht kommt durch die großen Oberlichter in den Raum“, sagte Architekt Tilo Ries vom zuständigen Architekturbüro bei der vergangenen Sitzung des Ausschusses am Donnerstag.

Keine Bäume gefällt

Der etwa 500 bis 700 Quadratmeter große Anbau hätte nach Angaben von Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann weitere Vorteile. Zum einen handele es sich bei dem Standort um eine Fläche, auf der keine Bäume gefällt werden müssten. Durch den unterirdischen Anbau würden sich die Kosten in Grenzen halten – es müssten weder ein eigener Eingang noch weitere Toiletten geschaffen werden. „Das kann vom Haupthaus mitgenutzt werden. Von dort aus führt eine große Treppe in den ,Uecker-Kasten’“, so Neumann.

Der Kunsthallen-Chef spricht von einem „Kunstzentrum am Schwanenteich“, das so entstehen könnte. „Wir haben mit der Kunsthalle und dem Schaudepot bereits bewiesen, dass wir über die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen werden. Wir könnten mit Uecker nun noch ein Stück vorankommen. Das wäre für die kulturpolitische Entwicklung der Stadt von großer Bedeutung.“ 22 Arbeiten von Uecker habe die Kunsthalle da, der Künstler wäre bereit, weitere zur Verfügung zu stellen. „Jetzt ist das Uecker-Jahr, jetzt wird es Zeit, ein Signal zu setzen, bevor er im März herkommt.“

Entwurf Ueckerkasten in der Kunsthalle Rostock Quelle: Architekturbüro Tilo Ries

Neumann kritisiert, dass bereits vor einem Jahr vom Kulturausschuss ein Wettbewerb ausgerufen worden ist, in dem ein geeigneter Standort gefunden und eine ideale Umsetzung erarbeitet werden sollte. Der Entwurf von Tilo Ries sei zwar favorisiert worden, seitdem sei aber nichts passiert. „Dieses Hinhalten ist unzumutbar. Ich möchte nicht wieder auf den Verschiebebahnhof.“

Gute Chance für den Standort

Die Mitglieder des Ausschusses waren von den vorgestellten Plänen durchaus angetan. „Das wäre natürlich die Chance, mal den Grundstein für die Idee zu legen, dass Rostock sich irgendwann mal mit als Kulturhauptstadt bewirbt“, sagte etwa Anke Knitter ( SPD). „Wir müssen erst einmal ein Signal setzen, dass wir dahinter stehen und das überhaupt wollen. Nur so haben wir die Chance, dafür vielleicht auch mal finanzielle Unterstützung vom Bund zu bekommen.“

Auch Karola Lemke (Rostocker Bund) sieht in dem Vorhaben eine „große Chance.“ Elke Kleemann (Aufbruch 09) plädierte dafür, dass der Ausschuss nach einem Jahr nun ein Votum abgibt, ob ein solcher „Uecker-Kasten“ gewünscht ist.

Kosten noch unklar

Dem widersprach Susan Schulz (Grüne). „So leicht können wir uns das nicht machen. Auch wenn ich Kunstliebhaberin bin, kann ich kein klares ,Ja’ geben, solange die Kosten nicht eindeutig sind.“

Nach Schätzungen von Neumann und Ries belaufen sich diese auf etwa vier Millionen Euro. Wie hoch die Betriebskosten wären, ließe sich noch nicht einschätzen. „Das hängt auch davon ab, wie der Raum klimatisiert werden muss, wie viel Haustechnik dort erforderlich ist“, so Ries.

Dass Geld auch für andere Bereiche dringend benötigt werde, betonte Tom Lüth ( SPD). „Bei aller Liebe für Uecker – wir haben in der letzten Sitzung besprochen, dass 110 000 Euro Fördergelder für Mitarbeitergehälter fehlen. Da muss man sich entscheiden, ob man Rostock als Kulturhauptstadt oder ordentlich bezahlte Mitarbeiter möchte.“ Elke Kleemann sieht da keinen Zusammenhang. „Das sind andere Töpfe“, sagte sie. „Geld spielt immer eine Rolle und es wird nie reichen – aber es wäre eine Chance.“

Entscheidung vertagt

Im Mai soll die Rostocker Bürgerschaft die Informationsvorlage zum „Uecker-Kasten“ auf der Tagesordnung haben. „Ohne diese Informationsvorlage gesehen zu haben und ohne mit meiner Fraktion gesprochen zu haben, kann ich kein Votum abgeben“, sagte die Vorsitzende Lisa Kranig (Linke).

Das Vorhaben stoße zwar grundsätzlich auf viel Gegenliebe, dennoch konnte an diesem Abend kein Votum abgegeben werden. Zunächst möchten die Mitglieder des Kulturausschusses die Informationsvorlage zeitnah zu Gesicht bekommen. Anschließend soll in einer Dringlichkeitssitzung, die für den 20. Februar angesetzt ist, darüber beraten werden und anschließend vor der Bürgerschaftssitzung im März ein entsprechender Antrag an die Bürgerschaft gerichtet werden.

Von Katharina Ahlers