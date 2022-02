Nienhagen

Es geht munter hin und her – deutsch, ukrainisch, englisch, russisch. Wer bei UniferX International mit Hauptsitz im Ostseebad Nienhagen mitreden will, sollte diese Sprachen drauf haben. Was man dort nicht braucht, sind Nationalismus und Revanchismus.

UniferX liefert seit 20 Jahren als Exportfirma ökologischen Spezialdünger an über 1000 Agrarbetriebe nach Russland, in die Ukraine, die Republik Moldau und Kasachstan. Ein kleiner Globalplayer mit 45 Mitarbeitern an acht Standorten in Deutschland und Osteuropa, der seine Geschäftsfelder jetzt in die USA, Brasilien, Spanien und Australien ausdehnt.

Seit 2001 geht’s bergauf. Seit 20 Jahren sei die Stimmung gut. Es sei völlig egal, aus welchem Land ein Mitarbeiter komme und wo er sitze. Doch jetzt regiert die Angst. Unternehmensgründer Dirk Rackow (59) hat Sorge um seine Mitarbeiter im Osten. Aber auch um ukrainische und russische Kollegen, die von Deutschland aus agieren.

Rackow sagt: „Wir sind ein Familienunternehmen und halten es aus, den Gürtel enger zu schnallen, wenn es dem Frieden hilft.“ Was er meint: Seine Absatzmärkte sind durch den Russland-Ukraine-Konflikt in Gefahr geraten. Doch das ist seine kleinste Sorge.

„Wir Ukrainer sind friedliche Menschen“

Rackow stammt aus Rostock, hat seine Frau Angelika (52), zweite Geschäftsführerin von UniferX, in der Ukraine kennengelernt. Geboren ist sie im sibirischen Abakan, aufgewachsen in der Ukraine. Rackow sagt: „Was glauben Sie, welche Rolle es spielt, was für eine Sprache wir zu Hause sprechen? Gar keine! Das ist egal.“

Für ihn und seine Frau und seine Mitarbeiter gibt es keine russisch-ukrainischen Ressentiments. Aber es gibt pure Angst um Freunde, Angehörige, Kolleginnen und Kollegen in Osteuropa.

OZ-Umfrage: Ist der Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2 gerechtfertigt?

Für das Meeting, das er am Vormittag nach der russischen Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine von Nienhagen aus leitet, haben sich die Deutschen und Ukrainer im Team die Wyschywanka angezogen. Ein besticktes Hemd, das in der Ukraine als Nationaltracht an Feiertagen getragen und von Russen als Provokation empfunden wird. Rackow sagt: „Die Tracht wird von Russen als faschistisch bezeichnet.“ Im Team sei das aber okay, auch wenn es zur Zeit für alle nicht einfach sei.

Die Solidarität sei aber groß. „Die Begrüßungsrede heute ist mir gar nicht leicht gefallen. Ich habe bis tief in die Nacht dran gearbeitet.“ Rackow entschied sich für freundliche, direkte Worte und verglich die Entwicklungen in Osteuropa mit dem, was 1938 in Europa geschehen ist und die Welt in Asche gelegt hat.

Alltag im Büro der Firma UniferX International im Ostseebad Nienhagen. Konferenz zwischen Nienhagen, Alfeld, Kiew mit Olga Chupryna, Dirk Rackow und Mykhailo Isaiev (v.l.) und Sören von Nolting aus Alfeld, Vasyl Braga und Nadia Yershova aus Kiew – zugeschaltet am Bildschirm. Quelle: Ove Arscholl

Das ist hart. Aber berechtigt. Er hat Angst. Nicht allein. Olga Chupryna (39), auch Geschäftsführerin von UniferX, stammt aus Nowa Kachowka in der Südukraine. Sie wechselt ohne Mühe vom Deutschen ins Englische oder switcht zwischen Russisch und Ukrainisch. Olga Chupryna sagt: „Meine Muttersprache ist Russisch. Ich brauche keinen Schutz. Ich will Frieden. Mir geht es nicht gut. Ich habe geweint aus Sorge um die Menschen, um unser Land.“

Mykhailo Isaiev (44) kommt aus Kachowka in der Südukraine. Er ist zur Dienstreise an den Standort Nienhagen gekommen. Am Wochenende geht’s zurück. Er sagt: „Wir Ukrainer sind friedliche Menschen. Wir haben Angst um unsere Angehörigen. Wir wollen keinen Krieg. Aber wenn es nötig ist, sind wir bereit, unser Land, unser Haus zu beschützen.“

Am Bildschirm von Rakows Laptop sind drei Mitarbeiter via Teams zu sehen. Das ist die Gegenwart, da sind sie sich einig. Putins Vorstoß sei Revanchismus, Vergangenheit, Geschichtsklitterung.

Sören von Nolting (32) ist Forschungsleiter am Standort Alfeld in Niedersachsen. Er sitzt dort im Stadtrat, ist bei der Feuerwehr aktiv und engagiert sich für ein Waisenkinder-Projekt in Osteuropa. Er sagt: „Wer sich kennt, schießt nicht aufeinander. Uns ist es immer wichtig gewesen, dass sich alle im Team kennen. Jetzt sind alle in Sorge, dass wir in etwas reinschlittern, was die Menschen weder in Russland noch der Ukraine wollen und was die Welt verändert.“

„Unser Geschäft sind Felder, nicht Waffen“

Zustimmung an den Bildschirmen und im Nienhäger Büro. Auch von Nadezhda Yershova (34) und Vasyl Braga (35) in Kiew. Yershova ist in der Sowjetunion geboren und in der Ukraine aufgewachsen. Sie sagt: „Meine Muttersprachen sind Russisch und Ukrainisch. Wir haben immer beide Sprachen gesprochen. Ich habe Sorgen um meine Familie. Wir möchten doch nur in Frieden leben.“ So geht es auch Braga. Global denkende Menschen aus drei Ländern. Rackow sagt: „Unser Geschäft sind Felder, nicht Waffen.“

Sie beenden ihre Teams-Konferenz viersprachig: „Shchiro dyakuyu, do pobachennya“ heißt es auf Ukrainisch aus Kiew. „Bolshoe spasibo, do svidaniya“ auf Russisch ebenfalls aus Kiew. Und das Nienhäger Büro antwortet: „Many thanks and good luck“. Und natürlich: „Danke schön, auf Wiedersehen.“

Von Michael Meyer