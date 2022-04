Rostock

In den Räumen am Rostocker Stadthafen werden eigentlich Träume erfüllt. Urlaubsträume. Doch der Krieg gegen die Ukraine, die Not der vielen Flüchtlinge – das beschäftigt auch die Mitarbeiter bei Aida Cruises. Die Kreuzfahrt-Reederei hat deshalb ein bisher einmaliges Hilfsprojekt in Rostock gestartet – den Ankerplatz. Eine komplette Etage, in dem sonst das Kundencenter arbeitet, wurde zu einem Hilfs-Kaufhaus für Geflüchtete umfunktioniert. Die Firma stellt Räume und Arbeitszeit, die Mitarbeiter organisieren die Waren.

Eine ganze Etage Hilfe

Ursprung der Hilfsaktion: Schon beim ersten Hilfskonvoi aus Rostock in die Ukraine waren Aida-Leute dabei. „Ein Kollege hatte noch einen Busführerschein, ist spontan mitgefahren“, sagt Felix Eichhorn, der Präsident des größten Arbeitgebers in Rostock. Doch dem Kreuzfahrt-Team reichte das nicht: Die Mitarbeiter sammelten Sachspenden – Kleidung, Möbel, Küchenutensilien. Alles, was Familien, die ohne alles fliehen mussten, gebrauchen können.

„Wir wollen den Menschen ein Stück Würde zurückgegeben, in dem wir für sie eine Art Kaufhaus eröffnet haben“, sagt eine der Initiatorinnen auf Aida-Seite, Maria Koch. Weil noch viele Kollegen im Homeoffice arbeiten, wurde spontan eine Etage freigezogen. Ein Kaufhaus auf 700 Quadratmetern, allerdings ohne Kassen. Die Spenden gibt es natürlich umsonst. Dreimal die Woche – dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 15 Uhr – können Geflüchtete sich dort mit dem eindecken, was sie benötigen. Schon eine Stunde vor der Eröffnung bilden sich lange Schlangen. „Es ist total berührend, was hier passiert“, sagt Maria Koch.

„Ein Lächeln zurückgeben“

Sie erzählt von einer Mutter, die mit ihrem Baby zu Aida kam: „Das Kind hatte nur einen Schlafanzug und einen Schlafsack an. Mehr konnte die Frau nicht mitnehmen auf der Flucht.“ Aida-Chef Eichhorn berichtet von einem Jungen, der im Fundus ein Kostüm entdeckt – und wie ein Superheld durch die Reederei-Räume flitzt: „Wir wollen helfen, dass auch bei den Geflüchteten das Lächeln zurückkehrt.“

Eichhorn kann sich in Zukunft ebenfalls vorstellen, Geflüchteten auch ein neues berufliches Zuhause zu geben: „Bei uns arbeiten und leben bereits Menschen aus 50 Nationen zusammen. Und wir haben auch Geflüchteten aus Syrien schon neue Perspektiven ermöglicht, sind weiter auf Wachstumskurs.“

Galina Kaye, die ebenfalls zu den Koordinatoren gehört, bittet die Rostocker um Mithilfe: „Wir benötigen auch Möbel, Kleidung und vor allem Drogerie-Artikel – von Windeln, über Shampoo bis zu Zahnpasta.“ Aida kooperiert auch mit „Rostock hilft“. Spenden werden jeden Tag von 10 bis 17 Uhr bei Aida am Strande angenommen. Weitere Infos gibt es unter der E-Mail-Adresse: ankerpunkt@aida.de

Von Andreas Meyer