Ukraine-Krieg: Rostocks Hafen bereitet sich auf „Energie-Importe“ vor

Rostock

Deutschland will sich so schnell wie möglich unabhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland machen. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag an. Eine Schlüsselrolle könnte dabei auch der Hafen Rostock spielen. Dort bereiten sich die Verantwortlichen bereits darauf vor, dass künftig mehr Öl und Gas aus Übersee umgeschlagen werden könnte.

„Wir stehen im Austausch mit der Bundes-, Landes- und Stadtpolitik und werden als großer Hafeninfrastrukturbetreiber an der deutschen Ostseeküste energiepolitische Projekte Deutschlands unterstützen und umsetzen, die der Versorgungssicherheit der Bundesrepublik dienen“, so Christian Hardt, Sprecher des Hafenbetreibers Rostock Port.

Auch Karsten Lentz, Geschäftsführer des Umschlagsunternehmens Euroports und damit auch Herr über das Öl-Tanklager im Seehafen, sagt: „Wir stehen bereit und wir haben wir haben die nötige Infrastruktur, um jederzeit unsere Umschlagkapazitäten für Öl und Kohle hochzufahren.“

Wirtschaft fordert Schutzschirm

Die Wirtschaft im Land zeigt sich indes besorgt über die drohenden Folgen des Ukraine-Krieges: „Das Geschäft mit Russland macht zwar nur zwei Prozent unseres Exportvolumens aus, aber viele Betriebe sind auf Rohstoffe aus dem Land angewiesen“, so Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer in Rostock. Die Wirtschaft unterstütze die Sanktionen gegen Russland, die dürften aber nicht zu Lasten der Unternehmen in MV gehen: „Die Bundesregierung muss Sorge tragen, dass die Unternehmen nicht noch stärker belastet werden – etwa durch noch höhere Energiekosten. Wir brauchen einen Schutzschirm.“

Von Andreas Meyer