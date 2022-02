Ukrainerin und Russe in MV über Konflikt an der Grenze: „Wir wollen diesen großen Krieg nicht“

Rostock

Die Ukraine-Krise ist auch in MV spürbar: Viele Hundert Menschen aus den am Konflikt beteiligten Ländern Russland und Ukraine leben im Land. Die OZ hat mit zwei von ihnen gesprochen.

Auch wenn sie vieles trennt: Gemeinsam haben sie die Sorge, dass sich der Konflikt zu einem echten Krieg ausweiten könnte.

Die Ukrainerin: Große Sorgen

Tetiana Sushko kam 2009 als Spätaussiedlerin nach Rostock. „Ich mache mir große Sorgen – und zwar schon seit Beginn des Krieges.“ Denn für viele Ukrainer droht kein Krieg, sondern er dauert bereits seit der russischen Annexion der Krim und des Separatistenaufstandes im Osten des Landes 2014 an. Rund 14 000 Menschen sind seitdem gestorben. „Aber wegen der aktuellen Entwicklung ist meine Angst noch größer geworden“, sagt die 50-Jährige.

Tetiana Sushko stammt aus der Ukraine und lebt in Rostock-Lütten Klein. Quelle: Ove Arscholl

Sushko arbeitet in Rostock als Heilerzieherin. Mit einigen Mitstreitern hat sie vor zwei Jahren einen Verein zur Pflege der ukrainischen Kultur und Sprache gegründet. In der alten Heimat lebt aber noch ein großer Teil ihrer Familie. „Die Familienmitglieder sagen mir nicht viel darüber, wie es ihnen gerade geht. Vielleicht wollen sie nicht, dass ich mir hier Sorgen mache.“

Es kann jederzeit losgehen

Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin traut sie durchaus einen Einmarsch in die Ukraine zu. „Es kann jederzeit losgehen. Vor acht Jahren haben wir nicht geglaubt, dass er auf der Krim einmarschieren könnte und doch hat er es getan.“

Sollte es dazu kommen, fürchtet Sushko, dass die russischen Truppen die ganze Ukraine erobern würden. „Putin möchte gerne die Sowjetunion wieder aufbauen“, glaubt sie. „Aber die Ukraine wird nie zurückkommen.“ Militärisch sei da allerdings nicht viel auszurichten: „So wie es heute aussieht, hat die ukrainische Armee alleine keine Chance.“

Ukraine braucht Hilfe

Sushko setzt daher auf internationale Solidarität für ihr Heimatland: „Die Ukraine braucht Hilfe, damit Putin merkt, dass sie nicht alleine dasteht.“

Dabei sei auch Deutschland gefordert. Wenn die Bundesrepublik schon keine Waffen liefern wolle, müsse sie die Ukraine anderweitig unterstützen, um zu zeigen, dass auch sie an der Seite der Ukrainer stehe. Das Wichtigste sei jedoch: „Wir wollen diesen großen Krieg nicht.“

Der Russe: Angst vor Krieg

Das sieht Dmitry Krasilnikow genauso: Der russische Musiker lebt seit 2013 in Rostock. „Ich bin total in Sorge und habe Angst vor Krieg“, betont der 37-Jährige. „Wir haben einen sehr instabilen Frieden, der darf einfach nicht zerbrechen.“

Der russische Musiker Dmitry Krasilnikow (37) lebt seit 2013 in Rostock Quelle: privat

Krasilnikow bezeichnet sich selbst als weitgehend unpolitisch. „Ich glaube eher an die Vernunft.“ Das stimmt ihn auch jetzt angesichts der angespannten Lage ein wenig optimistisch: „Ich weiß nicht, warum Putin so viele Truppen an die ukrainische Grenze geschickt hat. Aber es muss ja nicht automatisch heißen, dass er einen Krieg vorbereitet. Ich hoffe nicht, dass unsere Regierung so dumm ist.“

Keine Angst vor der NATO

Nach aktuellen Schätzungen hat Putin mindestens 100 000 Soldaten, Hunderte Panzer und gepanzerte Fahrzeuge und Flugzeuge in die Nähe der ukrainischen Grenze im Osten sowie nach Belarus verlegt. Experten sagen, dass diese Militärmacht auch die notwendigen offensiven Fähigkeiten für einen Einmarsch hätte.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Putin selbst sieht allerdings die Nato mit ihrer Expansion nach Osten als Aggressor an. „Ich weiß, dass manche meiner Landsleute so denken“, sagt Krasilnikow, der aber auch bei dieser Frage auf Rationalität setzt: „Russland hat so ein starkes Militär. Ich weiß nicht, ob man da Angst vor der Nato haben muss.“

Keine Probleme mit Ukrainern

Krasilnikows Frau ist derzeit in Russland. Wenn er mit ihr oder anderen spricht, ist der Konflikt kein Thema. Dafür fühlt er sich auch gar nicht ausreichend informiert. „Ich habe Zweifel, ob alles stimmt, was die Medien berichten – auf beiden Seiten.“

Als Musiker kennt der 37-Jährige viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern, darunter auch mehrere Ukrainer. Das Verhältnis habe unter den Spannungen zwischen den Heimatländern nicht gelitten. „Es gibt da keine Probleme. Wenn wir zusammen sind, versuche ich, solche politischen Themen nicht anzusprechen“, sagt Krasilnikow. „Aber falls es doch mal zur Sprache kommt, sind wir uns einig, dass es keinen Krieg geben darf.“

Von Axel Büssem