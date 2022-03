Ukrainische Flüchtlinge in der Rostocker Hansemesse: Leben hinter Absperrgittern

Rostock

Die rot-weiß gestreiften Absperrgitter kennt jeder Autofahrer von Baustellen: Sie sollen auf den ersten Blick vermitteln: „Halt! Hier nicht reinfahren!“. In der Rostocker Hansemesse umranden diese Gitter derzeit den Wohnbereich ukrainischer Familien.

200 Geflüchtete sind derzeit da untergebracht, wo sonst die schönsten Hunde gekürt oder Hochzeitskleider vorgeführt werden. Und auch die Flüchtlinge wirken hinter ihren rot-weißen Gittern irgendwie wie auf dem Präsentierteller.

Privatsphäre nur im Liegen

Dabei sei die aktuelle Situation eine deutliche Verbesserung, betont Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Denn vorher standen die Betten einfach nur in langen Reihen in der Halle. „So hat jetzt jede Familie ihre eigene kleine Insel.“ Privatsphäre gebe es ja immerhin nachts, wenn die Flüchtlinge sich hinlegen – dann verschwinden sie hinter den Absperrgittern.

Bildergalerie von den Ukraine-Flüchtlingen in der Hansemesse

Zur Galerie Lachende Kinder und Familien hinter Absperrgittern

Es sei auch überlegt worden, die einzelnen Bereiche blickdicht abzuschließen. Davon hätten aber Sicherheitsexperten abgeraten, meint Madsen. Sonst würde man mögliche Übergriffe von Eindringlingen nicht mitbekommen. Und selbst innerhalb der Gruppen habe es wegen der angespannten Situation bereits Konflikte gegeben.

Wohltuendes Kinderlachen

Die Kinder in der Halle wirken allerdings so, als ob ihnen all das nichts anhaben könne. Sie fegen mit Tretrollern und Dreirädern über die Flure. An einem Tisch im Foyer der Halle malen einige mit ihren brandneuen Buntstiften Blumen oder Matrjoschkas und naschen Schokolade. Viele der Kinder lachen dabei auch. Ein wohltuender Anblick angesichts der Bilder, die im Fernsehen oder im Internet von Kindern in den ukrainischen Ruinenstädten zu sehen sind.

Auch in den beiden Spielecken in der Halle haben die Kleinen offenbar ihren Spaß – sogar ohne den großen Fernseher, der noch nicht eingeschaltet ist. Auffällig ist nur: Trotz des herrlichen Frühlingswetters spielt kein einziges Kind draußen vor der Halle. Nur einige Frauen hängen in der strahlenden Sonne Wäsche auf.

Wenige Neuinfektionen

Um die Gesundheit der Flüchtlinge kümmert sich ein Sanitätsteam. Am Eingang des Sanitätsbereichs liegen Armbändchen auf dem Tisch: blau für Corona-negativ, rot für positiv. Die oft gehörte Befürchtung, dass sich die Hansemesse zu einem Hotspot entwickelt könnte, weist Bereichsleiter Frank-Egon Naß zurück: „Heute morgen beim Rundgang haben wir nur eine weitere positive Person festgestellt.“ Jeder Flüchtling ab fünf Jahren werde täglich getestet.

Auch sonst habe sich die gesundheitliche Lage entspannt: „Am Anfang hatten wir noch viele Patienten mit Erbrechen und Durchfall sowie vor allem Kinder mit Stresssymptomen“, sagt Naß. „Sie waren sehr stark in Mitleidenschaft gezogen.“

Jetzt kümmern sich die Sanitäter und die Ärzte, die regelmäßig vorbeikommen, vor allem um Patienten mit chronischen Krankheiten, wie Diabetes oder Bluthochdruck, deren mitgebrachte Medikamente aus der Ukraine zu Neige gehen. Ein Patient wird gerade im Sanitätsbereich auf einer der Liegen behandelt, weitgehend durch Vorhänge vor Blicken verborgen.

450 Mahlzeiten täglich

An der Essenausgabe bereitet man sich auf das Mittagessen vor. In der Auslage liegen noch einige Brötchen für Spätfrühstücker. „Heute gibt es Nudeln mit vegetarischer Bolognese“, sagt eine Mitarbeiterin des beauftragten Caterers.

Bei der Menüplanung werde auf alle Wünsche eingegangen. „Gestern gab es Schweinefleisch und als Alternative für Muslime Gemüsebällchen.“ Derzeit sind es 450 Mahlzeiten, die täglich angeliefert werden. „Tendenz steigend“, sagt die Mitarbeiterin.

Hunde und Katzen sind willkommen

Denn nach wie vor kommen täglich neue Flüchtlinge aus dem kriegsgeschundenen Land. Vor der Aufnahme wartet gerade eine junge Frau mit mehreren Taschen und einer Katzentransportbox. Sie macht einen müden Eindruck.

Haustiere sind in der Hansemesse nicht nur geduldet, sondern geradezu willkommen, betont Anika Leese, Leiterin des Rostocker Asylamtes. „Wir haben inzwischen eine ganz entspannte, aufgelockerte Stimmung in der Halle. Und die Hunde tragen dazu bei.“

Nichts Beunruhigendes gesehen

Leese führt die Migrationsbeauftragte von MV, Jana Michael, durch die Halle. Michael zeigte sich anschließend angetan: „Ich habe nichts gesehen, was mich beunruhigt.“ Das gelte gerade für die Sanitätsbereiche, über die zuvor viel Kritik lautgeworden war. Dort seien die hygienischen Verhältnisse mit Duschen und Toiletten gut.

Oberbürgermeister Madsen ist nicht ganz so positiv gestimmt. Der Däne geht davon aus, dass noch deutlich mehr Flüchtlinge kommen und beklagt, dass die deutsche Bürokratie den Helfern das Leben schwer mache.

Koffer und Laufställe werden gebraucht

Madsen lobt aber vor allem die Helfer, darunter sogar Schüler, die nach dem Unterricht vorbeikommen. Ein Mann habe Tierfutter gebracht und sich um die Haustiere gekümmert.

Bei den Spenden wünscht sich der OB eine bessere Koordination: „Wir bekommen inzwischen auch viele Sachen, die wir nicht mehr brauchen.“ Willkommen seien derzeit vor allem Koffer, in denen die Ukrainer, die mit nichts gekommen seien, die gespendeten Kleider unterbringen können, und Laufställe für Kleinkinder.

Von Axel Büssem