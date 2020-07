Ulkige Schmierereien: Rostocks Sprayer setzen anscheinend auf gesunde Ernährung

Rostock

Ernährung und Fitness gehören zu den Top-Trends unserer Zeit. Ein Mantra lautet: „Du bist, was Du isst.“ Motivieren sollen auch solche Sprüche: „Nichts schmeckt so gut, wie sich Schlanksein anfühlt.“ Oder: „Schweiß ist das Fett, das schreit.“ Unabhängig davon, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, Fakt ist: Das Gesundheitsbewusstsein breitet sich zunehmend aus.

Sogar die illegale Sprayer-Szene in Rostock scheint es erreicht zu haben. An einer Mauer am Schröderplatz war einmal „ Michael Jackson“ zu lesen. Und nur einige Meter weiter stand in gleicher Farbe und gleicher Schrift: „Obst ist gesund“. Der Zusammenhang zwischen dem Früchteverzehr und dem toten Popstar hat damals schon in dieser Kolumne zu Spekulationen geführt. Vielleicht wollte der Sprayer zum Ausdruck bringen, dass Jackson noch leben könnte, wenn er mehr Äpfel gegessen hätte?

Inzwischen ist der Schriftzug beseitigt worden. An einer Häuserwand am Margarethenplatz steht dafür nun aber: „Magger Quark“. Rechtschreibung ist wieder ein anderes Thema.

Von André Horn