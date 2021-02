Rostock

Aktuell bleibt die Küche kalt – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auf der Großbaustelle für den künftigen Mensa- und Wohnheimbau in der Ulmenstraße 45 herrschen Temperaturen knapp über null Grad. Für die fleißigen Handwerker kein Problem – aber fürs Material. „Wir können aktuell nur am Mensa-Teil weiterarbeiten, weil der aus Stahlbeton besteht, den wir vorgewärmt verbauen können“, sagt Benno Proske, der als Projektsteuerer das Geschehen koordiniert. Das geplante fünfstöckige Wohnheim, das später 70 Zimmer bieten soll, hat derzeit Winterpause. „Bei dem klassischen Mauerbau müssen wir noch warten, bis es ein bisschen wärmer wird“, so Proske.

Kai Hörig bleibt dennoch entspannt. Denn der Geschäftsführer des Studierendenwerkes Rostock-Wismar weiß, dass das rund 17 Millionen Euro teure Großprojekt in der KTV trotzdem im Zeit- und Kostenplan liegt. „Wir gehen davon aus, dass wir zum Wintersemester, also im Herbst nächsten Jahres, fertig sind“, erklärt Hörig.

Erinnerungen an das Elisabethheim

Der Weg bis zum Spatenstich war lang und steinig. Als bekannt wurde, was das Studierendenwerk auf dem Gelände plant, regte sich in der KTV Protest. Vor allem, weil dafür die „Betty“, das alte Elisabethheim, abgerissen werden sollte. Am Ende musste die Polizei das Gebäude sogar von Besetzern räumen.

Im Neubau sollen nun gestalterische Elemente der Fassade an die historischen Gebäude erinnern. „Und wir überlegen, ob wir darüber hinaus im Inneren noch etwas machen“, kündigt Kai Hörig an. Auch für den alten Baumbestand auf dem Gelände hatten Bürger der KTV gekämpft – und das mit mehr Erfolg. „Die vorhandenen Rotbuchen sind als Naturdenkmale geschützt. Und eine alte Magnolie haben wir aufwendig umgesetzt und schützen sie am neuen Standort vor den Bauarbeiten drumherum“, erklärt der Geschäftsführer und zeigt auf den Baum, der jetzt in der Nähe des Bauschildes steht.

Kai Hörig, Geschäftsführer des Studierendenwerks Rostock-Wismar (l.), und Projektsteuerer Benno Proske stehen vor der Baustelle für die neue Mensa in der Rostocker Ulmenstraße. Quelle: Ove Arscholl

Neben der Mensa mit 400 Sitzplätzen, deren Kosten das Land trägt, werden in der Ulmenstraße auch 70 Wohnheimplätze entstehen. „Alles Einzelzimmer, aber in der Regel teilen sich dann zwei Personen Bad und Küche“, blickt Hörig voraus. Trotz Corona-Krise und zunehmender Digitalisierung des Studiums seien solche Angebote auch weiterhin nötig. „Wir mussten im vergangenen Jahr an unseren beiden Standorten 1000 Anfragen nach Wohnheimplätzen ablehnen“, bilanziert Hörig. Deshalb seien auch die weiteren Kapazitäten, die an der Max-Planck-Straße in der Rostocker Südstadt geschaffen werden, dringend nötig. Dort sollen bis 2025 insgesamt 278 Wohnheimplätze entstehen.

Hoffnung auf weitere Fördermittel

Auch die künftigen Mietkosten stehen bereits fest. „Die betragen 325 Euro – genau den Satz, der beim BaföG als Wohngeldzuschuss gezahlt wird“, sagt Hörig. Das sei zwar höher als die Durchschnittsmiete des Studierendenwerkes, die bisher bei 250 Euro liegt, aber unter anderem den Baukosten geschuldet. Gewinne würden dadurch nicht erwirtschaftet. „Und wir sind immer noch dabei, Fördermittel für das rund sechs Millionen Euro teure Wohnheim zu akquirieren“, sagt Hörig. Er habe eine 50-prozentige Kostenübernahme über das Programm für sozialen Wohnungsbau beim Land beantragt, aber bisher nur 25 Prozent Fördermittel zugesichert bekommen.

Dabei sei das Wohnheim kein Luxusbau, sondern bewege sich „am unteren Limit der Kosten“. Um selbst die decken zu können, sei ein weiterer Ruf nach finanzieller Unterstützung ans Bildungsministerium geschickt worden. „Die Miete wird dennoch so bleiben, wie angekündigt“, zeigt sich der Geschäftsführer optimistisch.

Richtfest für Juni geplant

Genauso zuversichtlich ist Projektsteuerer Proske, wenn es um den im August gestarteten Bau geht. Im Februar komme die Decke auf das Mensa-Erdgeschoss. Dann geht es mit dem Speisesaal weiter. „Der gesamte Rohbau soll Ende April, spätestens Anfang Mai stehen. Für Juni ist das Richtfest geplant“, gibt er Einblicke in den Zeitplan. Die Verpflegung von Studierenden, Uni-Mitarbeitern und Gästen würde in der KTV deshalb nahtlos vonstatten gehen. „Die Interimsmensa auf dem Ulmencampus bleibt noch, bis wir in den Neubau ziehen“, sagt Hörig.

Derzeit wird aber an allen Mensa-Standorten in Rostock und Wismar coronabedingt nur Essen zum Mitnehmen angeboten. Statt wie sonst rund 5000 Mahlzeiten pro Tag seien es derzeit nur rund ein Viertel. „Viele der Beschäftigten sind deshalb in Kurzarbeit. Aber wir haben und wollen niemanden entlassen, stocken das Geld auf und hoffen, dass sich alles bald wieder normalisiert“, erklärt der Geschäftsführer.

Studierende von Finanznöten geplagt

Das Studierendenwerk kümmere sich aber nicht nur um das leibliche, sondern auch um das seelische Wohl: „Wir haben die Stellen für die Sozialberatung aufgestockt und merken an den Nachfragen, wie wichtig das ist“, so Hörig. Viele Studierende hätten diverse Ängste, unter anderem um die Finanzierung ihrer universitären Ausbildung, weil etliche Nebenjobs in der Pandemie wegfielen. „Wir haben seit Juni allein eine halbe Million Euro an Überbrückungshilfen des Bundes ausgereicht. Auch die Zahl der Studienkredite steigt dramatisch“, weiß er aus erster Hand. Deshalb sei es so wichtig, dass das Studierendenwerk auch im Lockdown immer erreichbar ist – ob für eine warme Mahlzeit oder warme Worte.

Von Claudia Labude-Gericke