Um 15 Uhr im Livestream: „Klassik für Helden“ in Rostock

Die in der vergangenen Woche gestartete Reihe „Klassik für Helden“ wird fortgesetzt. Am Montag spielen vier Klarinettisten der Norddeutschen Philharmonie Rostock ein Minikonzert, das etwa 15 Minuten dauern wird. Die Künstler sind Claudia Dillner, Thomas Widiger, Reiner Becker und Steffen Dillner, sie haben ein kleines Programm vorbereitet, mit Klassik und mehr. Das Konzert findet natürlich mit dem gebührenden Sicherheitsabstand statt, diesmal sollen Verwaltungsmitarbeiter in Rostock überrascht werden.

Hier startet um 15 Uhr der Livestream. Sollte das Video nicht von alleine starten, aktualisieren Sie bitte die Seite.

Koorperation mit dem Volkstheater Rostock

Im Rahmen der Initiative #ozhilft ist „Klassik für Helden“ ein Format, das von der OZ in Kooperation mit dem Volkstheater Rostock gestartet wurde. Damit werden Helden des Alltags gewürdigt, die in der Corona-Krise besonders wichtige Arbeit leisten. Die Auftritte sind auch für die Künstler wichtig, schon seit einigen Wochen bietet die OSTSEE-ZEITUNG deshalb Musikern mit den wöchentlichen Newsroom-Konzerten eine ­Bühne.

Die OZ überträgt das „Klassik für Helden“-Konzert am Montag per Livestream ab 15 Uhr. Wei­tere Helden des Alltags aus MV können bei der Redaktion für ihr spezielles Dankeschön-Ständchen vorgeschlagen werden. E-Mail: online@ostsee-zeitung.de

