Rostock

Es wird ernst: Ende des Monats beginnt der größte und damit wichtigste Teil der Umbauarbeiten am Warnemünder Bahnhof. Während bislang hauptsächlich vorbereitende Maßnahmen durchgeführt wurden, geht es jetzt an die Modernisierung der Infrastruktur des Personenbahnhofs. Einheimische und Pendler müssen sich vom 27. September 2019 bis zum 18. Mai 2020 auf Sperrungen und Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr einstellen.

Vollsperrung für zwei Tage

„Vom 27. bis zum 30. September wollen wir das neue Stellwerk in Betrieb nehmen“, berichtet Lars Thebud vom Projektteam der Deutschen Bahn am Dienstag während einer Informationsveranstaltung für Anwohner. Das alte Stellwerk hinter dem Bahnsteig 6 werde in diesem ersten Schritt ersetzt. Die Folge dessen: eine Vollsperrung der gesamten Strecke zwischen den Haltestellen Rostock Hauptbahnhof und Warnemünde.

Die Deutsche Bahn und das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung versichern, dass für einen Schienenersatzverkehr während der gesamten Baumaßnahme gesorgt werde. „Uns ist sehr bewusst, wie wichtig der S-Bahn-Anschluss für die Einwohner Warnemündes, aber auch die Gäste des Ostseebads ist“, teilte Infrastrukturminister Christian Pegel im Vorfeld mit. Um die Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten so gering wie möglich zu halten und möglichst ohne Zeitverzug beginnen zu können, habe man sich dazu entschieden, den aus Regionalisierungsmitteln finanzierten Ersatzverkehr zu beauftragen.

Bereits am Freitag, den 27. September sollen ab 21 Uhr Busse auf der gesamten Strecke zwischen Hauptbahnhof und Warnemünde eingesetzt werden. Von 8 Uhr bis 22 Uhr werden sie im 15-Minuten-Takt und von 22 Uhr bis 8 Uhr im 30-Minuten-Takt verkehren. Voraussichtlich am 30. September um 4 Uhr werde ein Großteil der Strecke wieder für den Zugverkehr freigegeben.

Niederflurbusse und neue Streckenführung

Lediglich zwischen Warnemünde Werft und dem Bahnhof Warnemünde sind Reisende bis zum 18. Mai auf den Schienenersatzverkehr angewiesen. In dieser Zeit sollen täglich zwischen 4 und 24 Uhr Ersatzbusse im Takt von 15 Minuten zwischen beiden Bahnhöfen fahren. „Die Zeiten sind so angepasst, dass die Fahrgäste etwa fünf Minuten zum Umsteigen haben“, erklärt Bengt Steffan von der Deutschen Bahn. Reisenden empfiehlt er sich stets im Vorfeld über die Abfahrtszeiten zu informieren und ein paar Minuten mehr einzuplanen.

Die Ersatzbusse halten in Warnemünde am Bahnhofsvorplatz und in Warnemünde-Werft am Bussteig A. Dort besteht auch Anschluss an die regulären Buslinien der Rostocker Straßenbahn AG - die Linien 36 und 37. Für den Schienenersatzverkehr werden Niederflurbusse mit jeweils 32 Sitz- und 45 Stehplätzen im Einsatz sein. „Aus der Vergangenheit haben wir unsere Lehre gezogen“, betont Lars Thebud. Im Oktober vergangenen Jahres habe es Kritik gehagelt, weil mobilitätseingeschränkte Fahrgäste in den eingesetzten Reisebussen keinen Platz fanden.

Voraussichtlich ab November werde außerdem die Straße „Zum Zollamt“ für den Busverkehr freigegeben, wodurch die Bahnhöfe Warnemünde Werft und Warnemünde direkt miteinander verbunden werden und sich die Fahrtzeit verkürze. „Das wird aber auch höchste Zeit“, sagt ein Anwohner und erntet Zustimmung von den anderen Anwesenden. Des Weiteren betont Ingo Mau, dass der Zugang zum Empfangsgebäude und zu den Fahrkartenautomaten auch trotz der Absperrungen am Bahnhof Warnemünde erhalten bleibe.

Arbeiten auch bei Nacht möglich

Weil der Zeitraum für die umfangreiche Baumaßnahme kapp bemessen ist und ausschließlich in der Nebensaison stattfinden soll, weist die Deutsche Bahn darauf hin, dass gelegentlich auch nachts gearbeitet werden müsse. „Wir versuchen die Belastung durch Lärm und Staub so gering wie möglich zu halten“, bestätigt Thebud. Der größte Teil der Arbeiten werde allerdings bei Tag verrichtet.

Bevor die Maßnahme am 18. Mai 2020 abgeschlossen werde, müsse es eine erneute Sperrung geben. Zwischen Rostock-Bramow und Warnemünde wird zwischen dem 16. und 18. Mai keine S-Bahn verkehren. Auch der Fernverkehr zwischen Rostock Hauptbahnhof und Warnemünde entfällt.

„Ich bin gespannt, ob der Zeitplan so eingehalten werden kann“, sagt Erich Rünzler. Der Warnemünder befürchtet, dass sich die Bauarbeiten im Winter verzögern könnten. „Wir wissen, dass unser Plan ambitioniert ist, aber wir werden es bis zum Mai 2020 schaffen“, versichert Thebud.

Ersatzhaltestellen vom 27. bis 30. September Rostock Hbf: Bahnhof, Albrecht-Kossel-Platz Rostock-Parkstraße: Dethardingstraße Rostock-Holbeinplatz: Max-Eyth-Straße Rostock-Bramow: Carl-Hopp-Straße Rostock-Marienehe: Wendeschleife / Sporthalle Rostock-Evershagen: Haltestelle Bus 38/39 Rostock-Lütten Klein: Bussteig F Rostock-Lichtenhagen: Haltestelle Bus 36 Warnemünde Werft: Bussteig A Warnemünde: Haltestelle Bahnhofsvorplatz

Von Susanne Gidzinski