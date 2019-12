Umbau der Warnemünder Parkstraße: Baumfällungen beginnen im Dezember

Warnemünde

Als bei der letzten Sitzung des Ortsbeirates Warnemünde der Bericht des Ortsamtes verlesen wird, geht ein Raunen durch den ganzen Saal. Die Bürger des Seebades sind mit der planmäßigen Erweiterung des Geh- und Radweges in der Parkstraße nicht einverstanden. Das Thema erregt schon lange die Gemüter im Seebad, denn, so der O-Ton: Die Stadt will lieber 120 Bäume fällen, anstatt ergebnisoffen andere Szenarien durchzuspielen. Die Anwesenden haben verschiedene Ideen, doch dafür ist es mittlerweile zu spät.

„Das Thema liegt mir schräg im Magen“, sagt Werner Fischer, der neue Vorsitzende des Warnemünder Ortsbeirates. Es habe seit 2016 zwar mehrere Informationsveranstaltungen zu dem Umbau der Parkstraße gegeben, dennoch fehle es Fischer an der Involvierung des Ortsbeirates: „Auch wenn wir keine Verkehrssicherheitsexperten sind, wurde unsere Zustimmung nie abgefragt. Nach Ansicht des Ortsbeirates wäre eine gegenseitige Rücksichtnahme in diesem Bereich ausreichend.“

120 statt sieben

Der Plan: Laut der Stadt sind der Fußgänger- und der Radweg zwischen dem Best Western Hanse Hotel und Parkplatz Strand Mitte zu schmal. Es soll erweitert werden. Der Gehweg werde demnach künftig 2,30 Meter und der Radweg drei statt wie bisher zwei Meter breit sein. Der Preis: Bis zu 120 Bäume, die in dem Waldstück zwischen der Straße und dem Strand stehen, sollen dafür gefällt werden. Dabei handele es sich laut Stadt jedoch hauptsächlich um Bäume mit nur einem geringen Stammumfang.

„Das werden wir nicht tolerieren“, sagt Matthias Ehlers aus dem ehemaligen Umweltausschuss. Seiner Meinung nach sei es unverhältnismäßig, den Weg Richtung Wald zu erweitern. „Man muss doch in Betracht ziehen, eine Erweiterung Richtung Straße durchzuführen.“ Das Problem: Auf dem Teilstück befinden sich noch sieben Kastanien, die durch den Alleenschutz nicht zu einfach zu fällen sind. Dennoch: „Sieben Bäume gegen 120 Bäume. Das ist doch unverhältnismäßig. Und vor allem ist der Erhalt der Bäume doch höherwertig als ein ein Meter breiterer Weg.“

Eine bürokratische Maßnahme?

Während die Stadt auf Nachfrage das Konfliktpotenzial zwischen den Verkehrsteilnehmern als extrem bezeichnet, stellen die Warnemünder die Maßnahme grundsätzlich infrage. „Ich habe noch nie erlebt, dass Fahrradfahrer und Fußgänger sich dort in die Quere gekommen sind“, heißt es in der Sitzung. Und auch der ehemalige Ortsbeiratsvorsitzende Alexander Prechtel hat bisher weder von Unfällen noch Beschwerden über die Breite des Weges gehört. „Das ist eine bürokratische Maßnahme, um die DIN-Normen zu erfüllen.“ In der Ortsbeiratssitzung haben sich Stephan Porst (Grüne) und Franziska Riechert ( CDU) bereiterklärt, das Thema im Stadtstrukturausschuss anzusprechen.

Doch sämtliche Bemühungen kommen wohl zu spät. „Die Baumfällungen werden voraussichtlich in der 50. Kalenderwoche erfolgen. Hierfür wurde schon ein externes Unternehmen beauftragt“, sagt Kerstin Kanaa, stellvertretende Pressesprecherin der Hanse- und Universitätsstadt. Die Verbreiterung von Rad- und Fußweg seien verkehrsrechtlich notwendig. Warum es keine andere Lösung gibt? Dies habe mit dem Alleenschutz, einer fehlenden Alternative für Entwässerung und auch der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme zu tun.

Ausgleichspflanzungen in Markgrafenheide

„Noch im Dezember schreiben wir die Baumaßnahme aus“, sagt Heiko Tiburtius, Leiter des Amtes für Verkehrsanlagen. Die gesamte Maßnahme sei notwendig, um in Warnemünde eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur herzustellen. „Und dafür haben wir sowohl mit der Naturschutz- und der Umweltbehörde alle Alternativen abgewogen.“

Auch die Planungen der Ausgleichspflanzungen gefallen vielen Bürgern nicht. Denn die Waldersatzpflanzungen erfolgen in der Rostocker Heide. Das sei laut Matthias Ehlers aber unangemessen. „Es gehört sich doch nicht, Bäume zu fällen und dann irgendwo auf der Welt wieder neue zu pflanzen.“

Die Waldersatzpflanzungen für die entnommenen Bäume in der Warnemünder Parkstraße sollen zwischen Wiethagen und Markgrafenheide geschehen. Für zwei größere gefällte Bäume soll ein Platz im Umfeld der Maßnahme gefunden werden. Quelle: Stadt Rostock

