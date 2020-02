Umbau in Warnemünder Cafeteria: Restaurant-Atmosphäre statt Kantinen-Flair

Rostock

Neue Deckenbeleuchtung, frische Farbe an den Wänden und eine moderne Einrichtung - Obwohl die Umbauarbeiten in der Cafeteria im Technologiepark Warnemünde erst vor wenigen Wochen begonnen haben, sind die Räumlichkeiten jetzt schon kaum wieder zu erkennen.

Im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG verrät das Unternehmerehepaar Katrin und Norbert Ripka was es mit der Maßnahme auf sich hat, wie die Räumlichkeiten zukünftig genutzt werden sollen und wieso sich für Vereine nichts ändern wird.

Erster Tapetenwechsel nach 23 Jahren

Als Norbert Ripka im September 1997 das gleichnamige Catering gegründet und die Räumlichkeiten im Technologiepark Warnemünde bezogen hat, galt dessen Inneneinrichtung als gemütlich und modern. Heute – 23 Jahre später – kann davon allerdings nicht mehr die Rede sein. Die Möbel der Cafeteria sind abgenutzt, die Farben dunkel und die Beleuchtung unzureichend. „Daher war es höchste Zeit für einen Tapetenwechsel“, meint der Unternehmer. Insgesamt 140 000 Euro lassen sich die Eheleute den Umbau kosten.

Katrin Ripka und Melanie Banhagel, zuständig für Veranstaltungen, testen die neuen Bänke auf Gemütlichkeit. Quelle: Susanne Gidzinski

Obwohl die Investition längst überfällig gewesen sei, haben die beiden die Entscheidung nicht leichtfällig getroffen. „Es ist nun einmal eine Menge Geld, die man nicht eben so locker machen kann“, sagt er. Umso glücklicher ist der Unternehmer über das Zwischenergebnis. „Es sieht jetzt schon toll aus – völlig verändert.“ Noch vor wenigen Tagen glich der Raum einer einzigen Baustelle. Mittlerweile aber lässt sich erahnen, wie das Lokal nach der Fertigstellung aussehen wird.

Neuer Look, neuer Name

Deckenelemente mit integrierter LED-Technik, bequeme Sitzbänke unterhalb der Fensterfronten und neue Stühle und Tische verleihen den beiden Gasträumen einen völlig neuen Charme. Auf den 370 Quadratmetern finden zukünftig bis zu 160 Personen Platz. Und das sei auch wichtig, denn: Statt Kantinen-Flair, soll in der Cafeteria bald Restaurant-Atmosphäre herrschen. „Damit wollen wir die Lokation besonders für Abendveranstaltungen, wie Hochzeiten und Firmenfeiern, attraktiver machen.“

Konkrete Vorstellungen, wie die Räumlichkeiten am Ende aussehen würden, habe das Unternehmerpaar im Voraus nicht gehabt. „Wir wussten zumindest, wie es nicht sein soll. Für den Rest haben wir uns Inspiration in verschiedenen Gaststätten geholt“, verrät Ripka. Seine Frau fügt hinzu: „Wichtig war uns von Anfang an nur, dass Gemütlichkeit einkehrt und das ist uns gelungen.“

Mit der Veränderung sei es nun auch an der Zeit für einen neuen Namen, findet Norbert Ripka. Nach langem Überlegen habe er sich schließlich für „Laak 5 Cafeteria und Eventlocation“ entschieden – eine Hommage an einen Teich im Moor von Warnemünde. „Ein Rest davon befindet sich direkt vor unserem Haus. Als Kinder haben wir dort Eishockey gespielt und auf den Wiesen Drachen steigen lassen“, erinnert er sich.

Deckenelemente mit integrierter LED-Technik, bequeme Sitzbänke und neue Stühle und Tische verleihen den beiden Gasträumen einen völlig neuen Charme. Quelle: Susanne Gidzinski

Unternehmer bleibt Vereinen treu

Ob für Sitzungen des Ortsbeirates, Mitgliederversammlungen ehrenamtlicher Vereine oder andere Veranstaltungen – in der Vergangenheit hat der Inhaber des Caterings seine Räumlichkeiten immer wieder für verschiedenste Anlässe zur Verfügung gestellt. „Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern“, versichert Ripka. Er selbst engagiere sich bereits seit vielen Jahren für die örtlichen Vereine. Vor allem, um deren Traditionen zu erhalten. „Das ist meine Art gesellschaftlich aktiv zu sein. Es gibt in Warnemünde ja sonst kaum Räume, wo Platz für Ehrenamtler ist.“

Schon am 24. Februar sollen die Modernisierungsarbeiten in der Friedrich-Barnewitz-Straße 5 abgeschlossen sein, sodass die Cafeteria wieder wie gewohnt ihren Betrieb aufnehmen kann. Eine Art Feuertaufe werde es allerdings erst zur Theaterthekennacht am 20. März geben. „Das ist die erste öffentliche Veranstaltung, die nach dem Umbau stattfinden wird“, so Ripka. Ob das Paar diesbezüglich schon aufgeregt sei? „Nein, dafür sind wir schon viel zu lange im Geschäft.“

Lesen Sie auch:

Von Susanne Gidzinski