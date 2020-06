Umbau und Erweiterung: Beliebter Rewe-Markt in Rostock schließt

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Er ist bei Kunden sehr beliebt, auch weil er von 7 bis 23.30 Uhr geöffnet hat: Doch ab dem 29. Juni werden die Türen zum Rewe-Einkaufsmarkt am Rostocker Friedhofsweg vorerst geschlossen bleiben. Grund ist ein Umbau. Die Kunden bekommen dies bereits jetzt zu spüren: Einige Produkte sind im Markt nicht mehr verfügbar. „Die Wiedereröffnung planen wir aktuell für das vierte Quartal dieses Jahres“, teilt Unternehmenssprecherin Nadja Keller mit.

Rewe will den Markt nach eigenen Angaben zeitgemäßer und moderner gestalten. „Gerade im Hinblick auf die in den vergangenen Jahren stark gewachsenen Frischesortimente wie Obst und Gemüse, regionale Produkte, Convenience-Artikel zum sofortigen Verzehr sowie Lebensmittel in Bioqualität kann Rewe so den sich verändernden Einkaufsgewohnheiten der Kunden nachkommen“, sagt Keller.

Größere Bedientheken geplant

Im Zuge des Umbaus soll die Verkaufsfläche um knapp 400 Quadratmeter erweitert werden. Aktuell misst sie rund 1500 Quadratmeter. „Nach den Baumaßnahmen wird es eine große Salatbar geben, an der die Kunden sich ihre Mahlzeit aus grünen sowie angemachten Salaten, Nudelvariationen und vielem mehr selbst zusammenstellen können“, sagt Keller. Neben einer größeren Auswahl von Fleisch- und Wurstwaren und Käse in Selbstbedienung werde das Angebot an den Bedientheken ausgebaut.

Auch ein Bistrobereich erwartet die Kunden nach der Wiedereröffnung. „Im ‚deli am Markt‘ samt Sitzbereich können sie gekühlte und heiße Getränke zu sich nehmen und ihren kleinen oder großen Hunger mit belegten Brötchen, Suppen, Pasta, Hähnchenkeulen und einem Burger stillen“, so die Sprecherin. Eine weitere Besonderheit im Markt sei die Sushibar. Gelernte Sushiköche bereiten dort die kleinen Reisrollen vor den Augen der Kunden täglich frisch zu, heißt es.

Breitere Gänge und niedrigere Regale

Gleichzeitig sollen breitere Gänge, niedrigere Regale und eine übersichtliche sowie helle Gestaltung für ein angenehmeres Einkaufsgefühl sorgen. Zur Investitionssumme äußerte sich das Unternehmen nicht.

Rewe hat seinen Sitz in Köln und ist nach Edeka der zweitgrößte Lebensmittelhändler in Deutschland. Das Unternehmen betreibt etwa 3600 Märkte und beschäftigt rund 140 000 Mitarbeiter.

Von André Horn