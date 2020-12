Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn der Ortsname einen Beigeschmack hat. Die österreichische Gemeinde Fucking hat nun genug von gestohlenen Ortsschildern und Touristenmassen und benennt sich ab Januar in Fugging um. In MV ist man entspannter. Die Poppendorfer stehen auf ihren Ortsnamen und haben nicht vor, den zu ändern.