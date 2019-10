Rostock/Schwerin

Geht es nach den Lesern der OSTSEE-ZEITUNG, dann knallen an Silvester keine Böller in Rostock und Schwerin. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer – 53,6 Prozent – stimmen für das von der Deutschen Umwelthilfe vorgeschlagene Verbot. 45,4 Prozent der fast 500 Teilnehmer sprechen sich im Internet dagegen aus. Sie wollen, dass weiterhin Raketen und Böller abgefeuert werden dürfen. Stimmen Sie auch noch ab.

Rostock will den Antrag genau prüfen

Bundesweit betrifft der Vorstoß 98 Städte. Laut WHO sollte eine Feinstaubbelastung von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel nicht überschritten werden. In Rostock, so die Deutsche Umwelthilfe, liege der Jahresdurchschnitt mit 24 Mikrogramm je Kubikmeter bereits über diesem Wert. „Wir werden den Antrag der Deutschen Umwelthilfe natürlich prüfen, auch die neuen rechtlichen Hinweise“, sagt Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Hier geht es zur

Umfrage

Lesen Sie auch:

Böllerverbote: Das sollten Sie über Feuerwerkskörper wissen

Von OZ