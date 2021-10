Rostock

Immer mehr Rostockerinnen und Rostocker fühlen sich nicht sicher, wenn sie mit dem Rad durch die Hansestadt fahren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage zum Thema „Umwelt und Verkehr“, die im Frühjahr durch die Statistikstelle der Hansestadt durchgeführt wurde. Mit dem Fahrrad im Straßenverkehr sicher unterwegs zu sein – dieses Gefühl hat demnach nur jede dritte Rostockerin beziehungsweise nur jeder dritte Rostocker.

Der Anteil derjenigen, die das „Sicherheitsgefühl mit dem Rad im Verkehr“ als „schlecht“ bis „sehr schlecht“ bewerteten, hat sich von 2016 zu 2021 sogar noch einmal erhöht. 67,8 Prozent der Befragten gaben in diesem Jahr an, sich nicht sicher zu fühlen. 2016 waren es noch „nur“ 60 Prozent.

Befragte schätzen Fahrradfreundlichkeit gering ein

Auch die generelle Fahrradfreundlichkeit in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock schätzten die Einwohnerinnen und Einwohner negativer ein: 2016 bewerteten noch 64 Prozent die Fahrradfreundlichkeit mit „sehr gut“ bis „gut“. 2021 sind die positiven Bewertungen um über zehn Prozentpunkte auf rund 53 zurückgegangen.

Zum ersten Mal wurde 2021 auch nach der Zufriedenheit mit den Abstellmöglichkeiten von Rädern an Haltestellen gefragt. 69 Prozent werten diese als „schlecht“ oder sogar „sehr schlecht“. So verwundere es laut Hansestadt nicht, dass bei der Frage nach ausbaufähigen Mobilitätsangeboten der Punkt „Fahrradabstellmöglichkeiten an Haltestellen“ den meisten Zuspruch erhielt.

Radentscheid fordert breitere Radwege und lückenloses Netz

Für den Radentscheid Rostock ist dieses Umfrageergebnis keine Überraschung. „Es ist aber schockierend, dass die Bewertung der Befragten sogar noch schlechter ausgefallen ist“, sagt Radentscheid-Sprecher Malte Brockmann. Er sagt weiter: „Das Sicherheitsgefühl ist entscheidend dafür, dass sich mehr Menschen überzeugen lassen, mit dem Rad zu fahren.“ Daher fordere der Radentscheid ein lückenloses Radwegenetz in der Hansestadt.

„Das Sicherheitsgefühl ist entscheidend dafür, dass sich mehr Menschen überzeugen lassen, mit dem Rad zu fahren.“ Malte Brockmann, Sprecher Radentscheid Rostock Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Radwege sollten dabei mindestens 2,30 Meter breit sein. Doch gerade in der KTV und in Stadtmitte sei dies besonders häufig nicht der Fall. Kopfsteinpflaster und enge Straßen machen gerade dort Radfahrern das Leben schwer.

Als positiv bewerte Brockmann jedoch, dass eine realistische Einschätzung der Befragten gemacht wurde, er sagt aber: „Der Blick in andere Städte offenbart einen Stillstand in Rostock.“ Ein lückenloses Radwegenetz mit breiten Wegen müsse den Weg in die Köpfe der Planer finden.

Statistikstelle hatte 3800 Rostocker befragt

Bei der Umfrage wurden laut Statistikstelle 10 000 per Zufallsstichprobe ausgewählte Einwohnerinnen und Einwohner der Hanse- und Universitätsstadt Rostock angeschrieben. Mehr als 3800 Rostockerinnen und Rostocker nahmen an dieser freiwilligen Befragung teil – weitaus mehr als bei den letzten kommunalen Umfragen.

Positiv fiel den Befragten die Sauberkeit der Luft im Wohnumfeld auf. Sie wird von den Rostockerinnen und Rostockern größtenteils als „gut“ bis „sehr gut“ bewertet. Am besten bewerten die Luftsauberkeit die Bewohner des Stadtbereiches Gartenstadt/Stadtweide: Über 95 Prozent gaben an, die Luftsauberkeit sei „sehr gut“ oder „gut“.

Lärmbelästigung hingegen stellt lokal ein Problem dar. Zwei Stadtbereiche stechen besonders hervor: Fast jede zweite Bewohnerin und jeder zweite Bewohner der Kröpeliner-Tor-Vorstadt fühlt sich durch Straßenverkehr „stark“ oder sogar „sehr stark“ beeinträchtigt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ähnlich verhält es sich in Stadtmitte: Mehr als 40 Prozent gaben eine „starke“ bis „sehr starke“ Beeinträchtigung durch Straßenlärm an. Auch Baustellen sind vor allem in Stadtmitte und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt ein Problem. Rund jede vierte Einwohnerin und jeder vierte Einwohner benannte Baustellen als eine (sehr) starke Beeinträchtigung im Wohnumfeld.

Von Michaela Krohn