Der 17. Juni ist ein bedeutender Tag in der deutschen Geschichte. An diesem Tag wurde der große Volksaufstand der Arbeiter von der sowjetischen Armee niedergeschlagen.

Anlässlich dieses besonderen Tages haben wir junge Leute auf der Straße zu diesem Thema befragt. Wissen sie überhaupt, was damals passierte und wurde in der Schule darüber gesprochen?

Umfrage: Wer weiß, was am 17. Juni 1953 geschehen ist?

Wissen junge Leute etwas über den Aufstand vom 17. Juni 1953?

An die mehr als 50 Toten soll am Montag mit einer Trauerfeier in Stralsund erinnert werden. An der Gedenkstätte gegenüber vom Rügendammbahnhof findet die Gedenkfeier um 16:30 Uhr statt.

