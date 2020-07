Rostock

Im langersehnten Sommerurlaub endlich wieder Reisen, übers Meer schippern und neue Städte erkunden: Das wäre schön, doch die Corona-Pandemie macht einige Urlaubspläne zunichte. Auch die Rostocker Reederei Aida steht vor einer Herausforderung. Ab dem 12. August sollen wieder Schiffe der Kuss-Mund-Flotte von Rostock starten. Bleibt die Frage, wer in Zeiten von Corona eine Kreuzfahrt buchen würde? Die OZ hat eine Umfrage gemacht und das Ergebnis ist eindeutig.

422 OZ-Leser haben an der Umfrage teilgenommen. 77,3 Prozent der Teilnehmer würden derzeit nicht an einer Kreuzfahrt teilnehmen. Nur 19,4 Prozent würden trotz Pandemie über die Meere schippern. 3,3 Prozent sind sich unsicher. Das Ergebnis zeigt, dass die Pandemie eine große Auswirkung auf die Reisepläne hat.

Erst am Mittwoch (22. Juli) wurden zehn Crew-Mitglieder der Aida positiv auf das Corona-Virus getestet, wodurch sich zumindest die erste Testfahrt verzögert. Auch der geplante Start in Rostock am 12. August steht auf der Kippe.

