Rostock

Der Immobilienmarkt in der Hansestadt Rostock und dem direkten Umland hat sich zuletzt rasant entwickelt – trotz Corona-Pandemie. Egal ob Grundstück, Haus oder Eigentumswohnung, die Preise sind auch im Krisen-Jahr weiter gestiegen. Wer in der Hansestadt bauen oder kaufen möchte, muss meist lange suchen, tief in die Tasche greifen oder braucht schlichtweg eine große Portion Glück.

Wir wollten von unseren Lesern wissen, wie weit sie für den Traum vom Eigenheim aus der Stadt wegziehen würden und welche Bedingungen ihr Wohnort erfüllen müsste. In einer Umfrage konnte darüber abgestimmt werden. Fünf Fragen galt es zu beantworten. Unter allen Teilnehmern hat die OZ zwei 100-Euro-Gutscheine für Amazon verlost.

Viele Leser wollen nicht aus Rostock rausziehen

In der ersten Frage gaben 459 Leser an, wie weit sie für ihren Traum vom eigenen Haus aus Rostock wegziehen würden. Jeder Zweite (50,8 Prozent) hat sich dafür entschieden, höchstens 25 Kilometer von der Hansestadt entfernt wohnen zu wollen. Ein Viertel (25,8 Prozent) der Teilnehmer dagegen will überhaupt nicht raus aus der Stadt und gab an, unbedingt in Rostock wohnen zu wollen. Knapp 15 Prozent könnten sich vorstellen, auch bis zu 50 Kilometer außerhalb von Rostock nach einer Immobilie zu suchen. Nur jeder Zehnte würde auch mehr als 50 Kilometer weit wegziehen.

Bei der Frage, ob ihr Wohnort einen Kindergarten haben muss, haben 374 Personen abgestimmt. Die Mehrheit, 57,5 Prozent, stimmte für „Ja“. Dagegen gaben knapp 40 Prozent der Teilnehmer an, keinen Kindergarten in ihrem Ort zu benötigen.

Schule und öffentliche Verkehrsmittel im Wohnort wichtig

Auch bei dem Thema Entfernung zur Schule waren die Antworten der Leser unterschiedlich. Dabei nahmen insgesamt 366 Personen teil. Für 39,1 Prozent der Abstimmenden ist es wichtig, dass sowohl Grund- als auch weiterführende Schule nicht weiter als zehn Kilometer entfernt sind. Jeweils circa ein Fünftel der Teilnehmer wünscht sich eine Grundschule oder sogar eine Grund- und weiterführende Schule im Wohnort. Für wenige Befragte dürfen die Schulen bis zu 20 Kilometer entfernt sein. Mehr als 15 Prozent sagen zudem, dass ihnen die Nähe zu einer Schule egal ist.

Außerdem wollten wir von unseren Lesern wissen, ob im neuen Wohnort eine regelmäßige Bus- oder Bahnverbindung nach Rostock bestehen sollte. 364 Personen haben darüber abgestimmt. Das Ergebnis ist eindeutig. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer wünschen sich öffentliche Verkehrsmittel in die Hansestadt. Weniger als jeder Fünfte gab an, das nicht zu benötigen.

Leser wollen unterschiedlich viel für Bauland ausgeben

In der letzten Frage haben die Leser darüber abgestimmt, wie viel sie für den Quadratmeter Bauland ausgeben würden. Auch hier fallen die Antworten unterschiedlich aus. So gaben 46,4 Prozent der 360 Teilnehmer an, nicht mehr als 150 Euro dafür ausgeben zu wollen. Ein Drittel der Stimmen gingen an die Auswahlmöglichkeit „maximal 300 Euro“. Nur 3,6 Prozent würden bis zu 500 Euro für einen Quadratmeter Bauland ausgeben. Dagegen haben sich 4,4 Prozent keine Grenze gesetzt.

Die glücklichen Gewinner der Gutscheine wurden ebenfalls ausgelost. Caroline Röhrich aus Trinwillershagen und René Wegner aus Sanitz werden von uns benachrichtigt und dürfen sich über einen Amazon Gutschein im Wert von 100 Euro freuen.

Von OZ