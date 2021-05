Kühlungsborn

Große Resonanz auf die Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG zur Rettung der Villa Baltic in Kühlungsborn. Fast 1000 Teilnehmer gaben ihre Stimmen haben. Die Pläne, die Villa Baltic durch einen Hotelneubau zu retten und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sind umstritten.

Auch bei der Umfrage zeigt sich keine klare Mehrheit. Von 949 Teilnehmern stimmten 523 und damit 55,1 Prozent für einen Hotelneubau, um die Villa Baltic zu retten. 41,6 Prozent stimmten dagegen. 3,3 Prozent wissen es nicht. 

Während der Umfrage kam es zu Manipulationsversuchen. Die OZ hat mehrfach abgegebene Stimmen aus dem Endergebnis entfernt.

Darum geht es bei der Villa Baltic

Damit die denkmalgeschützte Villa Baltic vor dem weiteren Verfall gerettet werden kann, haben Investor Jan Aschenbeck und eine Arbeitsgruppe aus Stadtvertretern, Stadtverwaltung, Denkmalschützern und Architekten ein Konzept erarbeitet. Dieses sieht neben der Sanierung einen Anbau vor, der Hotelzimmer, Gastronomie, Geschäfte und optional eine Veranstaltungshalle enthalten soll. Die Stadtvertreter stimmten in einem Grundsatzbeschluss dem Konzept zu.

Reaktionen auch auf Facebook und als Leserbrief

Im sozialen Netzwerk Facebook werden die Pläne diskutiert. „Ich würde mir eine Kombination aus Hotel, Restaurant und ein kleinem Museum wünschen, um der wechselvollen Geschichte zu gedenken“, schreibt Jana Spletti auf der Facebook-Seite der Doberaner OZ. „Eine Disco wäre schon nicht schlecht für die Jugend. Denkt auch mal bisschen an die Jugend, sonst brauch man sich nicht wundern, wenn alle wegziehen“, kommentiert Steven Rittgarn. Weitere Stimmen, die im Netz auftauchen, sprechen sich gegen einen Hotelneubau aus, es gebe bereits ausreichend Hotels im Ostseebad.

Detlef Niemann hat einen Leserbrief an die Redaktion geschickt, als die Umfrage gerade eine Mehrheit gegen einen Hotelneubau zur Rettung anzeigte. „In Kühlungsborn geboren und aufgewachsen fühle ich mich mit diesem Ort noch immer verbunden. In diesem Moment lehnen 75 Prozent einen Hotelneubau ab. Gibt es wirklich keine ausreichende Kompromissbereitschaft für das Neubauszenario? Das Logierhaus in Fulgen, wo der Fremdenverkehr mit ersten Gästen aus Schwerin den Anfang nahm, verfällt. Das „Hotel zur Kühlung“ ist eine Ruine am Rande der Kühlung an einem Standort mit herrlichem Ausblick auf den Ort und Ostsee. Auf diese Beispiele möchte ich mich beschränken. Soll die Geschichte Kühlungsborns nur noch in Büchern anschaulich sein? Soll nur noch zu sehen sein, was nach 1990 entstanden ist beziehungsweise erneuert wurde?“

