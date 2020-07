Kritzmow

Der Smiley an der Straße Schulweg in Kritzmow hat nicht viel zu lachen. Denn an die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer hält sich hier in den seltensten Fällen ein Autofahrer. Und das, obwohl hier eine Grundschule, ein Kindergarten und eine Kinderkrippe stehen.

Spitzengeschwindigkeit bei 110 km/h

Die meisten Fahrzeuge sind im Schulweg viel zu schnell unterwegs. Quelle: Stefanie Adomeit

Anzeige

„Die hier gemessene Höchstgeschwindigkeit beträgt 110 km/h“, sagt Bürgermeister Leif Kaiser. Um die 1200 Autos fuhren hier täglich von Klein Schwaß kommend nach Kritzmow. Seit der Vollsperrung der Satower Straße am 1. Juli hat sich das Verkehrsaufkommen verdoppelt. „Aber jetzt haben wir Ferien. Ich schätze, nach den Ferien werden es noch mehr PKW und LKW“, sagt Kaiser.

Weitere OZ+ Artikel

Die Geschwindigkeit und die Anzahl der Fahrzeuge bergen ein großes Sicherheitsrisiko für Kinder und Eltern. Deshalb plant Kaiser eine Umgehung. „Mit der neuen Straße gäbe es nur Gewinner“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Laut dem noch nicht beschlossenen Flächennutzungsplan würde diese vom Ortseingang Kritzmow aus Klein Schwaß kommend, links über das jetzige Feld gehen und nahe der Hem-Tankstelle auf die Satower Straße münden. Gerade mal 600 Meter wäre die neue Straße lang: „Eine kleine Straße mit großer Wirkung.“

Kinder schreiben Brief an Bürgermeister

Die Vorschulkinder des Kindergartens „Schwalbennest“ haben an den Bürgermeister schon einen Brief geschrieben, in dem sie ihm berichtet haben, dass die großen LKW ihnen Angst machen. „Die Umgehung wäre sehr wichtig“, sagt Kita-Leiterin Sandra Sonnefeld. „Wir als Erwachsene haben schon zu tun, Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger im Blick zu haben, wie schwierig ist es dann erst für die Kinder“, sagt die 48-Jährige. „Ich bin sehr froh, dass bisher noch niemandem was passiert ist. Aber ich möchte auch nicht, dass die Kinder hier Angst haben müssen“, sagt Kaiser.

Kritzmows Bürgermeister Leif Kaiser (50) will eine Umgehung für mehr Sicherheit. Quelle: Stefanie Adomeit

Wenn es nach dem Bürgermeister geht, könnten die Bauarbeiten bereits im kommenden Jahr beginnen: „Ich hoffe, dass der Landkreis uns unterstützt, denn es ist eine Kreisstraße.“ Kaiser wolle sich nach den Ferien mit der Bauverwaltung des Landkreises zusammensetzen. Auch wenn die wirtschaftliche Lage durch die Corona-Pandemie schwieriger geworden ist, befürwortet er Investitionen: „Die kommen unseren einheimischen Firmen wieder zugute.“

Auch Anwohnerin Ursula Marowka sorgt sich um die Sicherheit der Grundschüler. „Jetzt sind noch Ferien, aber danach fahren wieder viele Kinder mit dem Fahrrad. Da muss dringend was gemacht werden“, sagt die 70-Jährige. Die Ecke hier sei schon sehr schwierig. Sie habe manchmal auch Probleme, von ihrem Grundstück zu kommen, da viele Autos den Schulweg passieren.

Anlagen mit Smiley liefern Fakten

Weil Geschwindigkeit und Anzahl der Fahrzeuge schon länger ein Problem im Kritzmower Schulweg sind, hat die Gemeinde im November 2018 die Verkehrsanlage mit dem Smiley angeschafft. Insgesamt wurden zwei Anlagen im Wert von 3300 Euro im Ort installiert. „Um das subjektive Empfinden bei Verkehrsbehörden mit Fakten zu belegen, sind diese Geräte hervorragend“, sagt Kaiser. Nun wisse man ganz genau, wie viele Autofahrer die Straße nutzen und wie schnell sie unterwegs sind.

Selbst Schulbus ist zu schnell gefahren

In der vergangenen Woche betrug die Spitzengeschwindigeit 85 Kilometer pro Stunde. „Weil die Straße jetzt so voll ist, kann auch nicht mehr so schnell gefahren werden“, sagt Kaiser. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 41 km/h. „Das ist natürlich relativ gut“, sagt er. Aber selbst der Schulbus sei hier schon zu schnell unterwegs gewesen. „Aber da haben wir natürlich mit Rebus gesprochen“, so der Bürgermeister.

Ortsumgehung wäre Gewinn für alle

Er hoffe, dass der jetzige Flächennutzungsplan im Oktober beschlossen werden kann. Das erste Mal im Gespräch war die Umgehung bereits Ende 2013. „Mit neuen Wohngebieten muss der Verkehr auch neu geregelt werden“, sagt Kaiser. Hinzugekommen sind außerdem der Kindergarten und im vorigen Jahr die neue Krippe: „Wir haben also jetzt noch mehr Kinder in dem Gefahrenbereich.“ Von der neuen Umgehung hätten alle was: „Die Kinder einen sicheren Weg und die Autofahrer eine bessere Anbindung an die Satower Straße.“

Lesen Sie auch:

Viele Baustellen in Rostock: „Verkehrschaos geht die nächsten zehn Jahre so weiter“

Bauarbeiten abgeschlossen: Heiligenhäger „Kraterstraße“ ist wieder voll befahrbar

Neues Wohngebiet für Neubukow?: 50 Grundstücke geplant

Von Stefanie Adomeit