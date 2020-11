Rostock

Jahrzehntelang war Rostocks Stadthafen Sperrgebiet. Seit den 1990er Jahren sind zwar die Zäune verschwunden – und doch sind Wasserkante und Innenstadt bis heute nie so wirklich zusammengewachsen. Und kaum eine andere Stadt in Europa macht so wenig aus ihrer 1A-Wasserlage wie Rostock. Wenn nicht gerade Hanse Sail ist, sind große Teile des Stadthafens ein Parkplatz.

Zur Bundesgartenschau 2025 und in den Jahren danach soll sich das ändern – neues Grün, ein neues Museum, neue Radwege, neue Brücken, neue Spielplätze. Das große Manko aber bleibt: die vierspurige L 22 trennt den Stadthafen und die Innenstadt.

Anzeige

Mehr dazu: Ortsumgehung statt Vorpommernbrücke: Verbannt Rostock alle Autos aus dem Stadthafen?

Durch das Desaster rund um die marode Vorpommernbrücke bekommt Rostock nun die einmalige Chance, diesen Missstand zu beheben. Natürlich muss es weiterhin eine Straße am und in den Stadthafen geben – für den Lieferverkehr, für Anwohner. Aber muss sie vier Spuren haben und Hauptachse für den gesamten Ost-West-Durchgangsverkehr sein? Nein!

Dass der Finanzsenator nun die „alte“ Südtangente ins Spiel bringt, macht absolut Sinn: Will Rostock den Stadthafen – nicht nur zu Buga – zum neuen Treff- und Naherholungspunkt der Stadt machen, muss die Barriere zwischen Stadt und Wasser weg. Eine Umgehung für die Altstadt könnte ganz Rostock attraktiver machen. Über neue Brücken muss Rostock geh’n!

Von Andreas Meyer