Umgestürzte Bäume und Ampeln: Viele Einsätze für Feuerwehr in Rostock

Rostock

Sturmtief „Nadia“ ist in der Nacht zum Sonntag über den Norden Deutschlands hinweggefegt und hat zu zahlreichen Feuerwehr- und Polizeieinsätzen geführt. Verletzte wurden aus Mecklenburg-Vorpommern nicht gemeldet, es blieb bei Sachschäden. Die Feuerwehren mussten vermehrt zu umgestürzten Bäumen ausrücken. Zahlreiche Einsätze mussten Berufs- und Freiwillige Feuerwehren in der Stadt Rostock meistern. Aus nahezu allen Stadtteilen wurden abgeknickte Äste oder umgestürzte Bäume wegen des starken Sturms gemeldet.

Die Feuerwehren rückten mit Kettensägen aus, zerteilten die Bäume und räumten die Straßen wieder frei. Doch die Kameraden mussten auch helfen, weil beispielsweise Bauzäune auf die Fahrbahn wehten oder Ziegel von Dächern fielen. In Brinckmansdorf – auf der Tessiner Straße – stürzte eine Baustellenampel auf ein wartendes Auto. Beide Insassen blieben unverletzt. Jedoch entstand Sachschaden am Pkw. Die Feuerwehr musste die Kreuzung sperren und die Gefahr, die von der quer über die Fahrbahn liegenden Ampel ausging, beseitigen. Den Kameraden blieb jedoch nicht viel Zeit zum Verschnaufen. Auf dem Grundstück der Asylbewerberunterkunft an der Satower Straße drohte eine große Birke umzustürzen. Die Feuerwehr führte Sicherungsmaßnahmen durch.

Feuerwehren über mehrere Stunden auf Einsätzen

Die Landesstraße 22 zwischen Stuthof und Jürgeshof musste gegen Mitternacht voll gesperrt werden, weil ein entwurzelter Baum auf die Fahrbahn stürzte und diese versperrte. Die Feuerwehrleute sägten den dicken Stamm in kleine Teile und machten die Straße so Stück für Stück wieder frei. Auch im Landkreis Rostock rückten die Feuerwehren über mehrere Stunden fast pausenlos zu Einsätzen, vorwiegend zu umgestürzten Bäumen, aus. Auch hier wurde niemand verletzt.

Von Stefan Tretropp