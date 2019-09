Umsonstladen feiert 15 Jahre

Ronny Siewert vom Grand Hotel Heiligendamm ist bester Koch in Mecklenburg-Vorpommern. Am 14. September zeigen er und fünf der exzellentesten Küchenchefs aus MV beim Großen Gourmet Preis im Steigenberger-Hotel „Sonne“ in Rostock, was sie können. Mit der OZ können Sie bei diesem besonderen Event sein.