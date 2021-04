Rostock

Die Führung des Verbandes der Gartenfreunde in Rostock steht erneut in der Kritik: Erst der Wirbel um Abrissaufträge und Empfehlungen für eine Firma, deren Chef zu den führenden Köpfen der rechten Szene im Land zählt. Dann der Ärger mit Familien, die sauer über ein Trampolinverbot in Kleingärten sind. Und als ob das noch nicht genug wäre, stellen einflussreiche Vereinschefs nun auch Beraterverträge infrage.

Denn der Vorstand hat ausgerechnet eine Anwaltskanzlei beauftragt, in der auch der Vorsitzende als Anwalt arbeitet. Und auch die Kanzlei des Landesvorsitzenden arbeitet künftig für den Verband.

Aufträge für den Vorsitzenden?

Insgesamt 16 000 Euro – finanziert aus Mitgliedsbeiträgen – gibt der Verband künftig pro Jahr für Rechtsberatung aus. In der Vergangenheit wurde der Dachverband der rund 35 000 Kleingärtner in Rostock von der Kanzlei Hoinkis & Partner beraten. Verbandsgeschäftsführerin Susann May bestätigt aber, dass der Vertrag zum Ende des Jahres 2018 gekündigt wurde. Begründung: Eine „langjährig im Kleingartenrecht spezialisierte Rechtsanwältin“ sei aus der Kanzlei ausgeschieden.

Der Beraterauftrag wurde neu vergeben. Und zwar im engsten Umfeld des Vorstandes: „Außergerichtliche und gerichtliche Verfahren, vorrangig in Fragen von Grundstücksangelegenheiten“ – O-Ton May –, übernimmt die Kanzlei Gärtner für den Verband. Deren Inhaberin ist die Lebensgefährtin des Verbandsvorsitzenden Matthias Schreiter. In dem sozialen Karrierenetzwerk Linkedin gibt Schreiter selbst an, für die Kanzlei zu arbeiten.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass der ehrenamtliche Vorsitzende nun zumindest indirekt von den neuen Verträgen profitiere – May sagt dazu nur: „Matthias Schreiter arbeitet seit über dreißig Jahren mit Kleingartenverbänden in Mecklenburg-Vorpommern zusammen.“

Der zweite Beratervertrag ging ebenfalls an einen prominenten Kleingärtner: Robert Kröger – er sitzt auch für die Linke in der Rostocker Bürgerschaft – vertritt nun Rostocks Verband, ist zeitgleich aber auch Landesvorsitzender. Er soll sich vornehmlich um Pachtfragen kümmern. „Auch Robert Kröger ist seit über 13 Jahren im Kleingartenwesen tätig. Der Verband ist Mitgliedsverein im Landesverband. In pachtrechtlichen Angelegenheiten gibt es mit dem Landesverband keine vertraglichen Verbindungen und somit keine Interessenkonflikte.“

„Sie verdienen am eigenen Verein“

Aus Sicht einige führender Vereinschefs in Rostock haben die Verträge für die beiden Kanzleien mindestens „ein Geschmäckle“. Einer von ihnen – Günter Zschau, Vorsitzender der Anlage „Uns Fritied III“ aus Lichtenhagen – steht offen zu seiner Meinung: „Es ist befremdlich, wenn die Vorsitzenden nun Aufträge vom Geld ihrer Mitglieder bekommen. Sie verdienen am eigenen Verein.“ Zschau weiter: „Ich habe damit große Probleme.“

Von Andreas Meyer