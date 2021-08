Rostock

Soll die in Rostock geplante Klärschlammverbrennungsanlage doch nicht gebaut werden? Am Dienstag trifft sich der Aufsichtsrat, um über die Pläne der umstrittenen Anlage sprechen.

Laut OZ-Informationen aus Fraktionskreisen der Rostocker Bürgerschaft und aus Verwaltungskreisen seien die Gesellschafter der Klärschlammkooperation Mecklenburg-Vorpommern (KKMV) inzwischen stark verunsichert und erwägen einen Abbruch der Pläne für den Bau der geplanten Klärschlammverbrennungsanlage in Rostock. Zu teuer sei der Bau.

Aufsichtsrat: Gesellschafter stehen hinter Klärschlamm-Kooperation

Lutz Nieke, Werkleiter der Schweriner Abwasserentsorgung und Aufsichtsratsvorsitzender der KKMV, bestätigt der OZ zwar, dass es eine Sitzung des Aufsichtsrates am Dienstag geben soll. Worum es aber genau geht, könne er wegen der Geheimhaltungspflicht im Vorfeld nicht sagen. Nur: „Es wird zehn Tagesordnungspunkte geben und die Gesellschafter stehen weiter hinter der KKMV.“ Auch Gerüchte dazu, dass der private Entsorger Remondis nun eine Anlage zur Klärschlammverwertung für MV bauen will, bestätigte Nieke nicht.

Die Klärschlammkooperation Mecklenburg-Vorpommern setzt sich zusammen aus inzwischen 17 Gesellschaftern. Dazu zählen nicht nur Zweckverbände, sondern auch einige Kommunen selbst. Im Juni 2012 schlossen sich sechs Gründungsmitglieder zur KKMV zusammen. Seit Dezember 2020 sind es 17 Gesellschafter aus ganz MV. In der Hansestadt Rostock verhält es sich so: Für die Abwasserbeseitigung ist der Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) zuständig, der 22,3 Prozent der Gesellschafteranteile der KKMV ausmacht. Die übrigen 77,7 Prozent teilen sich die anderen Gesellschafter.

Hansestadt Wismar will Anteile an KKMV erhöhen

Erst in dieser Woche hat die Wismarer Bürgerschaft zugestimmt, die Anteile des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebs der Hansestadt Wismar in der KKMV zu erhöhen. Die Anteile können laut Bürgerschaftskreisen in Wismar allerdings nur erhöht werden, weil ein anderes Mitglied der Gesellschaft ausgetreten sein soll oder die Anteile verringert habe – Güstrow. Der Bürgermeister der Barlachstadt, Arne Schuldt (parteilos), hatte sich schon in der Vergangenheit skeptisch gezeigt, was den Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage in Rostock angeht, sprach sich für einen Bau in Güstrow selbst aus.

Schon lange gibt es Kritik an der umstrittenen Verbrennungsanlage in Rostock. Ein vertrauliches, bislang unter Verschluss gehaltenes Gutachten (liegt der OZ vor), das das Unternehmenskonzept für Bau und Betrieb der Anlage prüfen sollte, stellte den Plänen der Klärschlamm-Kooperation ein eher vernichtendes Urteil aus. In dem Papier wurden unter anderem zu hohe Kosten oder nicht kalkulierte Kosten kritisiert. Zudem sei die Anlage, die ab 2025 die Klärschlämme, die überall in MV in Haushalten oder Unternehmen entstehen, verbrennen soll, nicht klimaneutral.

Gutachten kritisiert geplante Anlage stark

In Auftrag gegeben hatte das Gutachten die Hansestadt Rostock. Was die Verwaltung daraus folgerte, ist allerdings unklar. Im Rostocker Rathaus selbst soll es in der Causa Klärschlamm zwei Lager geben. Rostocks grüner Umweltsenator Holger Matthäus sprach sich bislang immer für den Bau der Anlage aus.

Bislang hieß es: Wenn nichts mehr dazwischenkommt, soll die Anlage 2025 nach rund zwei Jahren Bauzeit in Betrieb gehen. Mindestens 58 Millionen Euro soll der Bau kosten. Ein Teil könnte durch Fördermittel, die das Wirtschaftsministerium MV freigeben könnte, gedeckt werden.

Von Michaela Krohn