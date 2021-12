Rostock

Die alten Lappen müssen weg. Schade eigentlich. Sind sie wohl die ältesten Dokumente, die in die Portemonnaies der Autofahrer gestopft werden, obwohl die eigentlich gar nicht mehr für Fleppen aus Papier gemacht sind. Nein, moderne Geldbörsen haben nur noch Platz für Scheckkarten.

Bei vielen hängt das Herz an den jahrzehntealten Dokumenten. Der Führerschein ist nicht nur amtliches Dokument, das sie zum Fahren eines Autos, Lkw oder Traktors befähigt. An der Fahrerlaubnis hängen Erinnerungen – manchmal die eines ganzen Lebens. Da fällt es schwer, sich davon zu verabschieden – zumal die alten Lappen doch gern ausgepackt werden, um gesellige Runden noch geselliger zu machen. Stichwort: Passfotovergleich. Ja, Mensch, so sahst du mal aus?

Artikel zum Thema: Tausende Führerscheine in MV bald ungültig: Behörden bei Umtausch überfordert

Nötig ist der Umtausch dennoch: Denn die neuen EU-Führerscheine, die dann für 15 Jahre gültig sein sollen, sollen fälschungssicher und handlicher sein. Zudem sollen die Fleppen langsam für Gleichheit in den EU-Staaten sorgen, denn mitunter sind noch an die 100 verschiedene Typen von Fahrerlaubnissen auf dem Kontinent unterwegs.

Auch wenn’s wehtut: Die alten Dinger müssen weg. Vielleicht finden sie ja aber einen angemessenen Platz im Zuhause ihrer Besitzer.

Von Michaela Krohn