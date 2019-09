„Rostock schmeckt und summt“: So will die Hansestadt den Bienen helfen

Rostock

Rostock will eine attraktive Stadt sein – auch für Bienen und andere Insekten. Der Aktionstag „ Rostock schmeckt und summt“ informierte Bürger, wie sie dabei helfen und auch davon profitieren können. Eingeladen hatten das Amt für Stadtgrün und der Verband der Gartenfreunde.

Am Donnerstagnachmittag konnte man sich in den unteren Wallanlagen am Kröpeliner Tor informieren und genießen. Die Gartenfreunde pressten frischen Apfelsaft und machten ein Quiz zur Bestimmung von Apfelsorten. Bei einer Saatgutbörse konnten Pflanzensamen getauscht werden.

Zur Galerie Engagement für Bienen und andere Insekten hat viele Gesichter. Eindrücke vom Umwelt-Aktionstag am Donnerstag in Rostock

Das Grünamt erklärte, was ein „Hotel“ für Wildbienen gemütlich macht: Alte Konservendosen werden mit Stängeln und Hölzern gefüllt. Die Zwischenräume bieten den Insekten Unterschlupf. Die Herbergen hängen später an Ästen oder liegen in Astgabeln.

Der Gesundheitstreff Rostock klärte über gesunde Ernährung auf. Ein paar Meter weiter ließ Hobbyimker Rüdiger Vick die Besucher von seinem Honig naschen. Eine Schulklasse pflanzte 500 Krokuszwiebeln, die Blumen sollen den Bienen und Hummeln im nächsten Frühjahr Pollen liefern.

„Das Konzept ist erfolgreich und wird beibehalten“, bilanzierte Steffie Soldan vom Amt für Stadtgrün. In welchem Rahmen ist allerdings noch nicht entschieden.

Von Isabella Schwiermann