Umwelt-Aktivisten blockieren Verkehr in Rostocker Innenstadt

Stadtmitte

Die Umweltbewegung Extinction Rebellion hat am Sonnabend einzelne Kreuzungen in der Rostocker Innenstadt blockiert und damit den Verkehr gestoppt. „Wir müssen unsere Mitbürger für die unmittelbare Gefahr, die uns durch die Klimakatastrophe droht, sensibilisieren und aufrütteln, deshalb sind wir hier“, sagt Max Knospe (30), einer der Sprecher der Rostocker Ortsgruppe von Extinction Rebellion (zu deutsch: „ Rebellion gegen das Aussterben“).

Die rund 20 Aktivisten betraten während der Fußgänger-Grünphase die Straße, entrollten ein Banner und verweilten dort einige Ampelphasen. An die wartenden Autofahrer verteilten sie Kekse und Informationsmaterial. „Die ökologische Krise ist dramatisch. Aber die Menschen werden nicht ausreichend von der Regierung informiert und es werden nicht die erforderlichen Maßnahmen ergriffen“, sagt Aktivistin Kristina Koebe (47). Der sich selbst beschleunigende Klimawandel sei schon bald nicht mehr aufzuhalten, ist die selbstständige Projektentwicklerin überzeugt.

Autofahrer sind geteilter Meinung

Die Autofahrer mussten sich in Geduld üben – Verkehr staute sich. Quelle: André Horn

Die Autofahrer reagierten teilweise verständnisvoll, teilweise aber auch sehr genervt und aggressiv auf die Störung. „Ich habe selbst eine Freundin, die sich daran beteiligt. Das ist eine gute Sache“, sagte eine Beifahrerin. Eine andere Frau bezeichnete die Aktion als „totalen Quatsch“: „Dadurch kommen Leute zu spät zur Arbeit. In der Fußgängerzone kann ich so eine Aktion verstehen, aber nicht im Straßenverkehr“, so die verärgerte Dame. Andere Autofahrer hupten, auch durchbrach ein älterer Herr mit seinem Auto die Blockade, und es gab abfällige Handbewegungen in Richtung der Aktivisten.

„Ich bin in Dresden auch schon angespuckt worden“, sagt Hannes Rabenhorst. Der 32 Jahre alte Umweltingenieur geht durch die Auto-Reihen und versucht geduldig, mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen. Er entschuldigt sich bei ihnen für die Blockade. „Ich kann verstehen, wenn die Leute wütend reagieren. Aber ich mache das hier nicht, weil es Spaß macht, sondern weil es notwendig ist“, so Rabenhorst.

Weitere Aktionen geplant

Rund zwei Stunden lang sind die Aktivisten von der Kreuzung Lange Straße/Breite Straße bis zur Vögenteichkreuzung unterwegs. Für Notfallfahrzeuge bilden sie Rettungsgassen, so dass diese jederzeit durchkommen. „Vorhin musste eine Frau dringend zu ihrem Mann im Krankenhaus. Wir haben sie sofort durchgelassen“, sagt Koebe. Es gehe um eine gewaltfreie Aktion, die das öffentliche Leben nur stören soll, um Aufmerksamkeit für das Problem zu schaffen.

„ Verkehr ist neben Land- und Energiewirtschaft einer der drei wichtigsten Einflussfaktoren, die maßgeblich für die derzeitige Klimakrise mitverantwortlich sind“, betont Tom Maercker (54). Dennoch sei den Aktivisten natürlich bewusst, dass Autofahrer sich ihr Handeln nicht immer selbst aussuchen. „Wir alle sollten uns dennoch unserer Verantwortung bewusst werden“, so Maercker. Es seien daher weitere Aktionen in Zukunft geplant.

Extinction Rebellion in Rostock Die Rostocker Ortsgruppe von Extinction Rebellion hat sich im April/Mai dieses Jahres gegründet und zählt nach eigenen Angaben knapp 80 Aktivisten. Die internationale Umweltbewegung stellt drei Forderungen: Erstens müsse die Regierung die Wahrheit über die ökologische Krise offenlegen und den Klimanotstand ausrufen. Zweitens müsse sofort gehandelt werden, um die Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2025 auf Netto-Null zu senken. Auch soll drittens eine Bürgerversammlung entscheiden, welche Maßnahmen für diese Ziele ergriffen werden.

Lesen Sie auch

Über den Autor

Von André Horn