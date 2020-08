Umweltschützer kapern Plakat-Vitrinen in Rostock

Stadtmitte

Ein riesiges Foto des umstrittenen Kraftwerks Datteln 4. Das Logo der Deutschen Bahn. Dazu die Schlagzeile: „Wir machen beim Umweltschutz einen Schritt zurück.“ Und: „Seit dem 30. Mai wird ein Viertel unseres Stroms vom neuen Steinkohlekraftwerk Datteln 4 gedeckt.“ Dieses Plakat prangte gestern in vielen sogenannten City-Light-Vitrinen in Rostock: zum Beispiel am Hauptbahnhof, am Bussebart, am Friedhofsweg in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, in der Ostsee- und in der Warnowallee im Stadtteil Lütten-Klein.

In der Optik sind die Plakate an die offizielle DB-Werbung angelehnt, inhaltlich aber alles andere als gute Werbung für die Bahn. Verantwortlich: Umweltaktivisten der Aktion „Ende Gelände“. Deren Motiv: „Um das Greenwashing der Deutschen Bahn zu kritisieren, haben wir ihre Plakate angepasst.“ Mehrere Ortsgruppen von „Ende Gelände“ hätten deutschlandweit so genannte Adbusting-Aktionen gestartet. Also Protestaktionen mit verfremdeter Werbung. Neben Rostock unter anderem auch in Greifswald, Hamburg, Jena, Freiburg, Tübingen und Lüneburg.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

SAuf frischer Tat ertappt: Rostocker Polizei stellt Graffiti-Sprayer

Knapp 100 Besucher feiern beim „Ostrock Spezial“ im Rostocker Iga Park

Umweltschützer kritisieren Bahn

Die Umweltschützer werfen der Deutschen Bahn vor, dem 1100-Megawatt-Kraftwerk in Nordrhein-Westfalen 400 Megawatt Leistung abzunehmen. Mit dem Strom aus Datteln 4 werde ein Viertel des gesamten Bahnstroms gedeckt. Da Datteln 4 lange am Netz bleiben werde, werde die Bahn den Kohlestrom vermutlich bis Mitte bzw. Ende der 2030er Jahre abnehmen. Ohne den Strom aus Datteln 4 könnte der Bahnstrom statt im Jahr 2038 bereits 2030 klimaneutral werden. Außerdem wäre ohne die vertragliche Bindung des Großabnehmers Bahn das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 vermutlich nicht mehr wirtschaftlich und hätte gar nicht erst ans Netz gehen müssen.

In Rostock mindestens 13 Vitrinen geöffnet

In Rostock habe es längere Zeit keine derartigen Aktionen mehr gegeben, sagt Frauke Bank, Pressesprecherin der betroffenen Werbeagentur WallDecaux mit Sitz in Berlin. Bundesweit gebe es jedoch immer wieder solche Proteste. Insgesamt seien in Rostock in der Nacht zum Freitag mindestens 13 Leuchtkästen des City-Light-Anbieters unbefugt geöffnet und Anti-Bahn-Plakate aufgehängt worden. „Seit dem Morgen sind unsere Mitarbeiter dabei, die ursprüngliche Werbung wieder anzubringen“, erklärt Sprecherin Bank. Die meisten der regulären Poster, unter anderem von der RSAG, den Stadtwerken Rostock, dem Bundesministerium für Gesundheit und der Zeitschrift „Bild der Frau“, seien zusammengerollt neben den City-Light-Kästen abgelegt worden.

Werbeagentur WallDecaux will Anzeige erstatten

„Wir könnten auf solche Aktionen gern verzichten und werden auf jeden Fall Anzeige erstatten“, erklärt WallDecaux-Sprecherin Bank. Denn: Werde bei der unbefugten Öffnung der Schließmechanismus der Vitrinen beschädigt, könnten schnell Sachschäden in vierstelliger Höhe entstehen. Einziger positiver Aspekt: Die Scheiben der Vitrinen wurden nicht zerstört.

„Ende Gelände“: Auch mal gegen Gesetze verstoßen

Scheiben einzuschlagen scheint auch unnötig zu sein: Die Schlüssel für die Vitrinen seien „recht einfach nachzumachen“, erklärt Sophie von „Ende Gelände“, die ihren kompletten Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Große Angst vor einer Anzeige habe sie nicht. „Um Regierung und Unternehmen zu mehr Klimaschutz zu bewegen, ist es legitim, auch mal gegen Gesetze zu verstoßen.“

Deutsche Bahn äußert sich nicht

Auch bei der Deutschen Bahn scheint man nicht amüsiert über die Aktion, hält sich jedoch bedeckt: Bis zum Freitagabend wollte sich niemand äußern. Die Aktion reiht sich ein in zahlreiche Proteste in vielen europäischen Ländern: Vor finnischen und deutschen Botschaften und Konsulaten demonstrierten in den vergangenen Tagen lokale Gruppen mehrerer Initiativen, ebenso gab es Proteste vor dem Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Der Betreiber Uniper ist Teil des finnischen Staatskonzerns Fortum. Umweltaktivisten wollen den finnischen Staat davon überzeugen, das gerade erst ans Netz gegangene Steinkohlekraftwerk wieder stillzulegen.

Kohlekraftwerke sollen spätestens 2038 abgeschaltet werden

Hintergrund: Ende Januar hatte das Bundeskabinett das Gesetz zum Kohleausstieg auf den Weg gebracht. Der Entwurf sieht vor, dass die Stein- und Braunkohlekraftwerke in Deutschland bis spätestens 2038 abgeschaltet werden. Gleichwohl wurde noch Ende Mai das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Betrieb genommen. Der Bund und das Land NRW verteidigen den Betrieb des Kraftwerks mit dem Argument, dass Datteln 4 eines der modernsten Steinkohlekraftwerke der Welt sei und dafür andere Anlagen vom Netz genommen werden könnten.

Von Thomas Luczak