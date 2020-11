Unbekannte beschmieren „Spielmann-Opa“-Bild in Rostock

Rostock

Ein großes professionell angefertigtes Graffiti schmückt eine Hauswand in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Darauf zu sehen: Rostocks bekannter Straßenmusiker, Michael Tryanowski. Nun wurde das Kunstwerk vom „Spielmann-Opa“ – wohl in der Nacht von Sonntag auf Montag – von Unbekannten beschmiert: Den Anwohnern fiel am Morgen die rosa Farbe auf, die das Gesicht des Musikers, der 2018 im Alter von 98 Jahren verstorben ist und für viele Rostocker als Legende zählt, ziert.

„Dem Spielmannopa, einem Rostocker Original, ein lächerliches Strichmännchengesicht aufzusprühen, ist einfach nur erbärmlich“, sagt eine Anwohnerin. 2018 entschied sich die Hausgemeinschaft in der Leonhardstraße, die öfter mit Verunstaltungen an der Hausfassade zu kämpfen hatte, das Motiv anfertigen zu lassen. „Das jetzt ist nicht nur respektlos dem Spielmannopa gegenüber – sondern auch dem Graffiti-Künstler. Eigentlich heißt es ja, dass Werke anderer respektiert und nicht übermalt werden.“

Bild wird dreitausend Mal geteilt

Bilder von der Tat wurden im sozialen Netzwerk „facebook“ veröffentlicht und bis Montagabend mehr als 3000 Mal geteilt. Die Rostocker regen sich über die Respektlosigkeit auf, bezeichnen Tryanowski ebenfalls als Legende und Urgestein. Andere weisen darauf hin, dass Schmierereien, Tags und Graffiti allgemein ein großes Problem im Szeneviertel seien.

Das rosa Strichmännchen wurde mittlerweile mit einem Spezialmittel entfernt. Ein rötlicher Schatten auf dem Gesicht des Spielmannopas deutet noch auf die Beschädigung hin – auch dieser Schaden soll noch behoben werden.

250 000 Euro Schaden jährlich

Etwa 700 eingegangene Anzeigen mit einer Gesamtschadenssumme von mehr als 250 000 Euro werden jährlich bei der Polizeiinspektion Rostock registriert, Fußball bezogene oder politisch motivierte Schäden sind dabei noch unberücksichtigt. Zahlreiche private Eigentümer und Unternehmen nutzen bereits die künstlerische Gestaltung von Fassaden durch professionelle Graffiti-Sprayer, um illegalen Malereien zuvorzukommen. In diesem Fall erfolglos.

Von Katharina Ahlers