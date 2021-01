Rostock

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in mindestens fünf Transporter im Rostocker Stadtteil Lütten Klein eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, drangen die Täter gewaltsam in die Fahrzeuge ein.

Sie entwendeten zahlreiche Elektro- und Handwerkzeuge, die sich in den Transportern befanden. Es kann sein, dass es weitere Fälle gab. Die Beamten schätzen den Schaden aktuell auf etwa 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls.

Von OZ