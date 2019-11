Rostock/Warnemünde

In der Nacht vom 20. zum 21. November versuchten Unbekannte, in Rostock und Warnemünde in zwei Läden und ein Wohnhaus einzubrechen. In der Stadtmitte blieb es beim Versuch. Zwar gelang es dem Täter, die Hauseingangstür in der Stadt aufzubrechen, doch ein aufmerksamer Nachbar verhinderte, dass sich der Mann Zugang zu einer Wohnung verschaffen konnte.

In Warnemünde wurden die Türen zweier Geschäfte gewaltsam aufhebelt. In einem Laden entwendeten die Täter Bargeld. Die Polizei suchte noch die Umgebung ab, konnte aber niemand Verdächtigen feststellen. Die Kriminalpolizei in Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.

