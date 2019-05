Rostock

Auf der Außenfassade der Turnhalle in der Kuphalstraße wurden unter anderem mehrere große Hakenkreuz- und SS-Symbole aufgetragen, teilte die Polizei mit. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB) auf. „Eine unverzügliche Beseitigung der Symbole ist erfolgt“, sagte ein Sprecher.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise: Wer hat am gestrigen Abend auffällige Personen im Bereich des Freizeitzentrums bzw. des Sportcenters in der Kuphalstraße wahrgenommen? Hinweise werden an das Polizeihauptrevier Reutershagen (0381/49162224) oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

RND/kha