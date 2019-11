Rostock

Fischabfälle vor der Haustür und Farbe an der Wand: Eine Streifenwagenbesatzung hat in der Nacht zu Donnerstag gesehen, dass Unbekannte ihr Unwesen am Bürogebäude des Norddeutschen Rundfunks in der Rostocker Innenstadt getrieben haben.

Die Beamten konnten keine Tatverdächtigen feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von OZ