Rostock

Unbekannte haben am Sonntag mehrere Glasscheiben eines Wetterunterstandes am Haltepunkt Bramow zerstört. Die Scheiben mit den Maßen 1,50 Meter mal 2 Meter und 0,50 Meter mal 2 Meter lagen in Scherben, als die Polizisten am Tatort eintrafen. Wie hoch der Schaden ausfällt, kann bislang nicht gesagt werden. Aber die Beamten suchen nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter Tel. 03 81 / 20 83 -111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei Tel. 08 00 / 6 88 80 00 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

Von OZ