Unbekannter schießt in Rostock auf Auto und durchlöchert Heckscheibe

Rostock

Ein falsch geparktes Auto ist am gestrigen Dienstagabend in Rostock von einem bislang unbekannten Täter beschossen worden. Ein Projektil schlug in der Heckscheibe ein und zerstörte sie. Nur dem Zufall war es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde.

Der Vorfall hatte sich nach Angaben von Ellen Klaubert, Pressesprecherin der Rostocker Polizei, gegen 19.45 Uhr im Stadtteil Schmarl ereignet. Die 34-jährige Fahrerin parkte ihren Audi nach Angaben der Polizei verkehrswidrig in der Nähe eines Supermarkts in der Willem-Barents-Straße. Daraufhin verließ sie zusammen mit ihrem acht Jahre alten Sohn für eine kurze Besorgung den Wagen.

Loch wurde vermutlich durch Projektil verursacht

Als beide zehn Minuten später wiederkamen, in das Auto stiegen und losfuhren, blieb der Schaden an der Heckscheibe zunächst noch unentdeckt. Erst während der Fahrt, als die 34-Jährige in den Rückspiegel blickte und ein Knack-Geräusch vernahm, stoppte sie ihren Audi. Die junge Frau entdeckte in der Heckscheibe ein kleines, rundes Loch und die vollständig gesplitterte Scheibe. Nur dank einer aufgebrachten Folie fiel sie nicht in sich zusammen.

Die Rückscheibe des Autos war total zersplittert Quelle: Stefan Tretropp

Die 34-Jährige rief die Polizei. Beamte der Kripo nahmen den Schaden auf, suchten nach einem Projektil, wurden aber nicht fündig. „Wir gehen davon aus, dass das Loch von einem Projektil verursacht wurde“, erklärte Klaubert. Die Polizisten setzten im Rahmen der Suche nach dem Geschoss auch einen Metalldetektor ein, was jedoch nicht zum Erfolg führte.

Sohn wartet sonst immer im Wagen – dieses Mal zum Glück nicht

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. In den Ermittlungen soll auch geklärt werden, ob möglicherweise ein älterer Herr aus der Nachbarschaft für die Tat verantwortlich ist. Nach Angaben der 34-Jährigen soll dieser in der Vergangenheit schon öfter Streit mit ihr und der dort lebenden Mutter der Frau gehabt haben. Ein Streitpunkt war dabei unter anderem das Falschparken.

Die betroffene Audi-Fahrerin sprach von großem Glück, dass sie beim Verlassen des Autos – also kurz vor dem Schuss - ihren Sohn mitnahm. Dieser sitzt sonst immer auf der Rücksitzbank und wartet auf die Mutter, wenn diese Erledigungen macht, im Wagen. Dieses Mal zum Glück nicht.

Von Stefan Tretropp