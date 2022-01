Rostock-Stadtmitte

Am Donnerstagvormittag ist es in der Stadtmitte von Rostock zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer hatte den Parkplatz am Ärztehaus in der Paulstraße verlassen und war dabei gegen die Schranke und eine Hauswand gefahren, der 66-Jährige verletzte sich dabei.

Der Vorfall hatte sich laut Polizei gegen 10.30 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann mit seinem BMW vom Parkplatz und beabsichtigte, auf den Reiferweg einzubiegen. Zunächst musste der Autofahrer an der automatischen Schrankenanlage anhalten, um sein Parkticket einzustecken.

Da der 66-Jährige offenbar aus dem Fenster mit seinem Arm dort nicht ankam, öffnete er die Fahrertür. Dabei rutschte er vom Bremspedal. Der Automatikwagen machte einen ordentlichen Satz nach vorne, fuhr die Schrankenanlage komplett um. In der Folge überfuhr der BMW einen Fußweg und die Straße. Die Irrfahrt endete erst an einer Hauswand.

Augenzeugen alarmierten den Notruf und kamen dem Mann zur Hilfe. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. An der Schranke und am Wagen entstand hoher Sachschaden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Offenbar ist dies nicht der erste Vorfall dieser Art. Im Ärztehaus arbeitende Personen sagten, dass es in der Vergangenheit regelmäßig zu Kollisionen mit der Schranke kam. Diese sei erst im Dezember neu installiert worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Stefan Tretropp