Laage

Einen Tag nach dem tödlichen Unfall auf der Autobahn 19 bei Laage ( Landkreis Rostock) suchen Polizei und Sachverständige der Dekra weiter nach der Ursache. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, sind die zwei schwerverletzten Kinder und der 42 Jahre alte Autofahrer inzwischen außer Lebensgefahr. Der Wagen des Mannes aus Stralsund war am Montagvormittag mit vier Insassen nahe der Abfahrt Laage in Fahrtrichtung Berlin verunglückt.

Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer mit dem Auto nach rechts abgekommen, das sich mehrfach überschlug und über eine Leitplanke hinweg eine Böschung hinunterstürzte. Die 35 Jahre alte Mutter der 5 und 13 Jahre alten Kinder wurde als Beifahrerin tödlich verletzt. Die Autobahn von Rostock nach Berlin war mehr als sechs Stunden in Richtung Süden gesperrt. Zum Unfallzeitpunkt soll es nach Angaben der Polizei nicht geregnet haben. Der Fahrer habe noch nicht befragt werden können.

Von RND/dpa