Rostock

Auf der A 19 in Rostock hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Zwei Autos und ein Lastwagen waren in die Kollision verwickelt, es gab zwei Verletzte zu beklagen. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 16.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rostock-Nord und Überseehafen in Fahrtrichtung Mauttunnel ereignet.

Nach erstem Erkenntnisstand geriet der Lkw-Fahrer aus noch nicht geklärten Gründen während der Fahrt zu weit nach rechts auf den Standstreifen und lenkte sein Gefährt nach links gegen. Da dies offenbar zu ruckartig geschah, kam der Laster von der rechten auf die linke Spur der Autobahn. Zwei dahinter kommende Autos, ein Porsche und ein Toyota, versuchten nun, dem schlingernden Lkw auszuweichen. Dabei stießen alle drei Fahrzeuge miteinander zusammen.

Zwei Personen leicht verletzt – stundenlange Vollsperrung

Der Porsche katapultierte einige Meter weiter in den Grünstreifen und verlor ein Vorderrad. Der Toyota-Kleinwagen blieb vollkommen im Heck- und Frontbereich zerstört auf der Autobahn stehen. Am Lkw entstand ein Schaden im Bereich des Tanks.

Sofort nach dem Unfall kamen mehrere Rettungskräfte, darunter die Feuerwehr mit einem Löschzug, die Polizei, Notärzte und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Dieser landete mitten auf der Autobahn, die gesperrt werden musste.

Die beiden Autoinsassen verletzten sich leicht und kamen zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Vom zerstörten Tank ausgelaufene Kraftstoffe mussten aufgenommen werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache kam ein Dekra-Sachverständiger zum Einsatz. Das Trümmerfeld auf der Autobahn, die mehrere Stunden gesperrt blieb, reichte mehrere hundert Meter weit.

Von Stefan Tretropp