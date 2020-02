Rostock

Ein Autofahrer ist am Abend des 6. Februar mit seinem Pkw in der Rostocker Innenstadt gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn gefahren. Er wurde dabei verletzt. Wie es von der Polizei hieß, hatte sich der Unfall gegen 19.20 Uhr ereignet.

Der Fahrer des Skoda Fabia kam von der August-Bebel-Straße und wollte an der Kreuzung am Vögenteich nach links in Richtung Bahnhof abbiegen. Aus noch unbekannter Ursache verwechselte er wohl das Straßenbahngleis mit der Fahrbahn. Er fuhr mit seinem Pkw gegen einen massiven Oberleitungsmast.

Zeugen halfen dem Mann

Zahlreiche Passanten, die den Unfall mit ansehen mussten, kamen dem Mann zur Hilfe. Notarzt, Rettungswagen, Berufsfeuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Das Auto hatte sich beim Aufprall am Mast verkeilt. Dadurch stand kurzzeitig auch der Straßenbahnverkehr in beide Richtungen still. Wie der Fahrer angab, wollte er eigentlich seine Frau vom Bahnhof abholen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von Stefan Tretropp